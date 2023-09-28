《國際金融》為何買家得寶？英國巴菲特選股妙招解鎖

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】Terry Smith是一家英國公司的知名基金經理，有著出色的業績表現，由於他總是試圖用合理的估值收購企業，因此也被稱為英國的巴菲特(Warren Buffett)。

在Smith的投資組合中，可以看見持有家庭裝潢與建材連鎖零售商家得寶(Home Depot)。有幾個考慮因素可以讓人了解Smith的選股策略，以及他為何持有家得寶。

首先，家得寶是家庭裝修和五金材料的領導廠商。特別是美國的人工昂貴，自己DIY裝修房屋的市場需求龐大；家得寶有2300家門市商店，遍布美國、加拿大和墨西哥。家得寶享有規模經濟的優勢，擁有龐大的供應商，並能將節省的成本傳遞給消費者。

Smith顯然較偏愛一產業中的領導廠商，除了家得寶，還有蘋果、耐吉和Visa。

其次為營運優勢。家得寶的營收年增率為9.3%，淨利增速更快，達14%。這清楚地證明了公司擁有營運優勢，並將固定成本分散到不斷擴大的銷售基礎中。

家得寶成長的真正令人印象深刻之處，在於該公司幾乎沒有擴增門市。相反的，管理階層一直致力於找出「如何提高每家門市的銷售額」。公司主要是對供應鏈進行的運營改進，以及發展全方位通路的能力。

第三為有利的資本配置。家得寶不意外的將營運現金流導向改善供應鏈、改善門市商店，但是也有其它的資本配置讓投資人獲益。

家得寶目前支付的股息率為2.7%。公司自1987年首次派息以來，季度支付額一直在增長。此外該公司一直在回購股票，此可增加每股獲利，實際上也可推高股價，進而支援投資人。

最後是有吸引力的估值。Smith的投資原則之一是，不要為新增的投資組合支付過高價格。家得寶過往的本益比(P/E)為18.9倍，低於競爭對手Lowe's的20.3；但是現在要買家得寶的投資人更應該注意這項建議。

基於上述正面的原因，投資人可以仿效Smith的投資策略，投資其它檔的股票。