流感疫情升溫 公費抗病毒藥延長到明年3月底

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流感疫情持續增溫，並參考往年疫情約在隔年3月才下降，衛福部疾管署今天再度宣布，延長擴大公費流感抗病毒藥使用對象，適用期限至明年3月底，只要有類流感症狀民眾皆可使用抗病毒藥物，這次是國內歷年第2長的擴大用藥期間。

根據疾管署疫情監測資料顯示，目前國內正處流感流行期，類流感門急診就診人次上周在度突破10萬人，已經連續四周，呈上升趨勢，本流感季自去(111)年10月1日起截至今(112)年9月25日流感併發重症病例累計741例；近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行。

疾管署發言人曾淑慧說，往年疫情約在12月初開始上升，1月底到2月初達高峰，3月中下旬下降，因此再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限至明年3月31日止；不過今年流感疫苗將自10月2日開打，預期疫苗接種後疫情會有下降趨勢。

這是本流感季3度延長公費藥物使用對象，原訂擴大期間為民國111年12月1日至112年3月31日，後來又延到9月30，考量流感疫情短時間內無法將太低，因流感疫情持續逐步延長到明年3月底，總計16個月。

這也是繼101年度擴大用藥至H7N9指揮中心解散外（擴大使用期間為101年12月1日至103年4月30日），總計17個月，這次是歷年第2長的擴大用藥期間。

本年度流感季用藥情形，疾管署表示，自111年10月1日至112年9月25日，共使用58萬4840盒；截至9月25日，公費流感抗病毒藥劑儲備量尚約有312.5萬人份。

疾管署表示，如有類流感症狀，可用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩輔助檢測外，如有呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫；如經醫師評估符合公費藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。