TVBS跨域整合娛樂與AI科技　首創業界可即時互動虛擬AI藝人

AI風潮正逐漸為不同產業帶來前所未有的改變。長期深耕於科技數位應用、娛樂內容產製的TVBS，攜手「OSENSE光禾感知科技」，9/28日正式推出業界首創「AI明星虛擬人」。集結TVBS旗下經紀陣容包括陳亞蘭、修杰楷、江坤俊等七位藝人專家，透過AI即時演算，以Q版外貌呈現藝人個性與極具藝人個人特色的互動，為每位名人分身帶來完整行動化的AI新體驗。

目前國內外已有不少媒體導入AIGC（AI Generated Content，生成式AI）技術，打造出仿真人外貌與聲音的虛擬主播；而目前AI主播多為單向式播報，尚未達即時性互動應用。TVBS與光禾感知科技合作推出「AI明星虛擬人」，將即時互動概念帶入，AI虛擬人以大量的文本控制及訓練，完整的將藝人個性移植到AI虛擬人上，包括藝人的口頭禪、擅長領域知識等，都在分身上具體重現。「AI明星虛擬人」同時以Ｑ版藝人樣貌進行模擬，加上粉絲能針對任何問題進行即時互動及提問，同時也能針對提問需求做出動態回覆，例如粉絲可以請AI藝人手比愛心或是跳舞，讓互動擁有更多驚喜樂趣，也為AI娛樂化帶來更多可能。

TVBS「AI明星虛擬人」首波推出包括藝人修杰楷的虛擬AI虛擬人「修教官」、陳亞蘭的「嘉慶君」、名醫江坤俊的「江P」、韋汝的「韋汝小天使」、房思瑜的「小房子」、Dora謝雨芝的「朵拉a夢」，以及曾子余的延伸角色「曾多餘」等 。其中陳亞蘭的AI虛擬人「嘉慶君」，透過蒐集陳亞蘭的聲音語料，經過深度學習模型建立與雲端技術計算，即時產出語音內容，互動過程就像陳亞蘭本人陪粉絲面對面聊天一般，非常逼真。「AI明星虛擬人」也延續生成式AI特色，互動過程中將逐漸掌握使用者聊天內容、興趣偏好及個性，如同AI版的互動養成遊戲，成為專屬使用者的個人化AI藝人，更能建立出默契及情感連結。「AI明星虛擬人」於活動期間皆可免費體驗，透過LINE登入「Qubby AI」官方帳號驗證，即能選定角色互動。開發出「Qubby AI」的光禾感知科技創辦人王友光表示：「透過與TVBS這麼多的旗下藝人合作，讓AI人格特性能具體化呈現，也讓民眾也能有機會親近AI科技、擴大民眾對AI領域的認知，並希望和各事業單位透過AI技術找到更多合作機會。」

「AI明星虛擬人」集結TVBS旗下經紀事業、導入生成式AI帶來嶄新娛樂應用。對此TVBS策略與新創事業部總監邱雯如也樂觀表示：「AI是TVBS重視的科技應用，『AI明星虛擬人』的推出更是完整融合TVBS經紀事業與科技應用的最新產品。除了帶來新的娛樂互動模式，對藝人而言更能擴大與粉絲互動，提升彼此的情感連接，是非常棒的想法。」她也提到未來TVBS將持續透過AI藝人，尋找更多新的商業模式與可能性。邁入30周年的TVBS，持續深耕新聞、娛樂等媒體領域，同時也相信透過科技，能持續帶給觀眾更多意想不到的多種體驗，為全球華人帶來更多突破創新應用及感動。

「AI明星虛擬人」體驗連結 https://room.qubby.io/

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