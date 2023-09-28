櫃買審查通過元大證「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」ETN標的指數 12月將掛牌

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櫃買中心審查通過元大證券股份有限公司申請以「臺灣指數公司特選上櫃ESG龍頭報酬指數」發行ETN之指數資格審查一案。

櫃買中心指出，該指數係選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效，指數基期為5,000點。

後續元大證券也計畫發行連結特選上櫃ESG龍頭報酬指數之ETN，預計將於今年12月正式掛牌上櫃，可望提供櫃買市場投資人更多樣化的投資選擇。