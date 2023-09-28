前往主要內容
工商時報LOGO

櫃買審查通過元大證「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」ETN標的指數 12月將掛牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

櫃買中心審查通過元大證券股份有限公司申請以「臺灣指數公司特選上櫃ESG龍頭報酬指數」發行ETN之指數資格審查一案。

櫃買中心指出，該指數係選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效，指數基期為5,000點。

後續元大證券也計畫發行連結特選上櫃ESG龍頭報酬指數之ETN，預計將於今年12月正式掛牌上櫃，可望提供櫃買市場投資人更多樣化的投資選擇。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美10年債殖利率16年新高 台灣「這類ETF」成重災區

  2. 外資連8砍這檔傳產龍頭 00929登買超冠軍

  3. 中鋼股價破底 法人點出營運一關鍵

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。