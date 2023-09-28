營建工法新突破！RESH瑞煦建築台中首座預製工廠今開幕

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營建業近幾年飽受原物料成本上揚、嚴重缺工等問題困擾，加上全球探討ESG、SDGs等議題發燒，為兼顧環保永續與營建品質，鼎洲科技住宅旗下的「RESH瑞煦建築」品牌，引進獨家專利預製工法，可大幅縮短50％建造工期，台中大慶廠今(28)日開幕啟用，將與營建業界攜手合攻綠建築商機！

鼎洲科技住宅董事長林佳儀指出，瑞煦建築除了大慶廠外，預計年底前，還將在大里、烏日、太平等區域建廠，台中4座工廠完工啟用後，最高年產能可達到5萬坪，總產值上看10億元！

林佳儀說，綠建築的商機龐大，預估台中至少可以擴建10座工廠，也歡迎有興趣的營建同業共襄盛舉、大家攜手合作搶攻綠建築商機！

RESH瑞煦建築從營建技術、建築材料、設計規劃到營造管理整合服務，以一站式高效綠建築集團之姿，致力將繁雜的建設程序，整合成最簡單的解決方案。相較於傳統建築工法，RESH瑞煦建築引進獨步業界的最新工法，致力於高效率解決工程執行成本，並有效減碳50％。

林佳儀表示，營建界面臨缺工及原物料成本不斷上漲等挑戰，RESH瑞煦建築引進固越專利預製工法，可依據設計精密產出鋼骨結構、樓板與牆板，並快速完成系統化組裝，在工廠先行組裝後吊運至現場鎖固組立，「比起傳統工法，可節省至少50％建造時程，且減少廢棄物對環境的污染」，此工法無論住宅或商用不動產均適用，目前在一中商圈已有實際案例。

林佳儀強調，未來也將持續精進最新工法，如『輕鋼構建築』、『固越專利防火樓板牆板』及『移動平台』等關鍵最新技術，開創營建領域的大革新。

今日瑞煦建築台中大慶廠開幕，包含營造商、建築師、室內設計師、裝潢業者及旅宿業者均到場力挺！

林佳儀說，瑞煦建築獨步業界的新工法，未來將整合八大領域，目前團隊成員包含多位建築師、土木結構技師、室內設計師、甲乙丙級營造業、建設公司、建材商與各式工班，提供客戶一站式的服務，並以2026年拼營業額10億元為目標；未來並將積極參與地產開發、酒店管理、室內設計、家具家飾等以建築為起點延伸出的相關產業鏈，實現更大的突破和成就。