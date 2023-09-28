台灣外交處境屢遇困難　資深大使分享多年外交見聞盼加強人才培育

近日德國外交部長安娜琳娜•貝爾伯克稱中國國家主席習近平為「獨裁者」的事件引發熱烈討論，也讓不少人開始思考究竟何謂「外交」。事實上，「外交官」一職對很多人來說都是帶有神秘色彩的職業，甚至連已經踏入外交領域的從業人員，也可能因為台灣特殊的外交處境，導致國際外交實務經驗相較之下更為不足。為此，從事外交工作長達35年的徐勉生大使，將自己多年來所見所聞與從錯誤中學習的寶貴經歷，整理成新書《外交生涯見聞錄》，透過生動、具體的文字表現，帶大家一窺外交工作的神秘面紗。

外交人員派駐他國時，需協助對外執行我國外交政策以及處理各項涉外事務，然而，徐勉生大使以自身經驗為例指出，在台灣國際外交現況下，若完全依著我方觀點說帖照本宣科，而未考慮對方立場，涉外成果可能未必能如預期。

「我在駐地多年、奉調回國前，向一位常聯繫的當地官員辭行，他說了令我印象深刻的一番話：『你每次請我們協助台灣參與國際組織，都說了很多你們想講的，但這些並非我們想聽的，你應該告訴我，幫助你們對我們有什麼好處跟壞處。』從此以後，我在撰寫說詞時一定會加入跟駐在國切身相關的論點，預先替對方想好理由與做法，才能更具說服力。」徐勉生大使也常跟學生分享，真正的「國際觀」不是只從台灣看世界，而是「從世界看台灣」。

海地遇劫重生 驗證外交工作更離不開「人脈」

與多數人物自傳不同，徐勉生大使在《外交生涯見聞錄》一書中，收錄許多剛踏入外交領域時，因經驗不足而造成的疏忽，他說：「我不在乎人家取笑我，只希望能讓年輕同仁避免犯下同樣錯誤。」而長期駐外的生活也讓他體悟到，人生並非所有事都是單靠一己之力即可完成，尤其外交工作更要靠「人脈」。

舉例來說，徐勉生大使在派駐海地時期，正好碰上2010年海地大地震，被埋在瓦礫堆中的六個小時，在沒有旁人協助下，任何努力都無濟於事；即便被救出，身處異鄉，依然得靠多年來累積的人脈才能獲得即時醫療介入，而這也成為他提筆寫下外交經歷的契機之一。

徐勉生大使也提到，多數有邦交關係的駐在國，當地人民其實都對中華民國給予的援助瞭然於心。曾有一次他遇上海地當地民眾暴動示威，將整條道路交通都堵死，沒想到一聽聞他是台灣來的，暴民竟客氣地搬除障礙物讓行，即便台灣外交處境不友善，但這些點滴都成為徐勉生大使外交生涯上最美好的回報，他也希望將之分享出來，給對外交工作有興趣的年輕學子一點幫助。

培養媒體識讀建立個人觀點 人人都可助公民外交一臂之力

隨著科技進步，資訊交流越來越方便，徐勉生大使也常不吝於網路上分享自己對於時事的看法與評論，同時他也提醒，對於國際事務，每個媒體平台或作者都會有各自立場，民眾要多看、多聽，培養自己篩選與判斷資訊的能力，並且積累自己的觀點，在網路世界中也可以做好公民外交。