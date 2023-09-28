同致電子獲得DEKRA德凱ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球規模第三大倒車雷達供應商同致電子獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證證書，提升自動停車系統相關產品開發的品質與安全性，全力搶攻全球智慧車與電動車供應鏈。

ISO 26262是國際公認的汽車功能安全標準， ISO 26262是國際標準化組織（ISO）針對汽車電子系統制定的功能安全標準，其中ASIL-D（Automotive Safety Integrity Level-D）是最高安全完整性級別。它旨在確保汽車電子系統的安全性，防止可能導致事故或人身傷害的故障和錯誤。此次同致電子著重在自動停車應用的功能安全流程體系建立，覆蓋功能安全管理、概念階段開發、系統階段安全開發、軟硬體開發、流程安全與產品發布等多個開發環節，順利取得DEKRA德凱ISO 26262功能安全最高等級ASIL-D認證證書，可有效管控產品開發過程中識別的風險以及功能安全需求，保障產品的安

全性以及可靠性，為使用者打造安全先進的自動停車輔助系統，提供更完善的ADAS先進駕駛輔助系統的方案。

同致電子，是全球規模第三大倒車雷達供應商，有超過40年的技術研發經驗，提供全球國際車廠（ADAS）解決方案，包括超聲波感測器，以及鏡頭解決方案，主要產品包括倒車雷達、防盜器、77Ghz毫米波雷達、免鑰匙啟動系統、車用攝像頭CCD/CMOS等汽車電子零組件，其中主力產品為倒車雷達及攝像頭。近年來更是成功打入歐美電動車OEM供應鏈，服務超過五十家車廠。

頒證儀式上由同致電子董事長暨執行長陳信忠代表接受DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀所頒發的ISO 26262證書，同致電子經營管理團隊也特別出席參與此次頒證儀式，共同見證此一重要時刻。同致電子董事長暨執行長陳信忠代表接受證書後表示，同致電子一直以「利用科技來創造一個零交通事故的未來」為開發目標，除了擴增技術研發團隊外，也持續不斷的完善產品開發與功能安全流程，此次獲得ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證證書，代表我們在產品功能安全的開發和管理能力上均達到國際標準的要求水平，未來我們將繼續嚴格遵循汽車功能安全的標準進行車用電子產品的研發，並以客戶需求為中心，為國內OEM和Tier1提供高品質與高安全性的ADAS產品與解決方案，成為全球供應商指定合作的夥伴。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，近幾年隨著汽車智慧化、電動化的大勢所趨，人們對電子系統倚重程度越高，更需著重於功能安全問題，才能最大限度地降低故障風險，加上車廠對於供應鏈的品管要求非常嚴格，要打進車用供應鏈除了擁有強大的研發能力與產品還不夠，還需透過ISO 262622功能安全體系來強化對系統安全的要求，以確保產品的整個開發流程與品質是符合國際標準需求的，才是供應商進入汽車行業的關鍵門票，而擁有ISO 26262認證的企業將更具競爭力。