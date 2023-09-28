SCFI連四黑跌破900點 歐、美線運價跌深

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貨櫃海運節前周線連四黑，上海出口貨櫃運價指數SCFI在22日最新一周報價續跌2.73％至886.85點，失守900點重要關卡，且歐美主要航線運價同步下修，美東線周跌5.38％、美西線周跌3.41％，歐洲線周跌3.89％、地中海線周跌3.85％。

貨代業者表示，整體市場持續受到高通膨、高利率影響，消費者支出意願不僅下降，消費模式也改變，從家具、家電等商品消費，轉向吃喝玩樂等服務消費，亦即不僅是消化庫存的問題。黃金週的到來意味第三季傳統旺季的結束，在貨變少、船變多，供需失衡差距拉大下，航商搶貨殺價更甚之前。

歐洲線、美東線又是此波運價下跌的重災區。歐洲線經濟低迷，即將進入第四季，儘管預料可能是暖冬，但能源使用增加，可能排擠消費支出，影響購買力；美東線則在美西線罷工解除，擔心巴拿馬運河塞船下，許多船舶陸續重回美西線，使運價持續修正。

據稱，美西南線控艙達3成以上、美西北線也逾2成，節後進入第四季傳統淡季，加上新增運力拉高，可能抵銷更多減併班效應，運價恐更易跌難漲。

SCFI最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價599美元，下跌24美元、周跌3.85％；到地中海每20呎櫃運價1,166美元，下跌51美元、周跌4.19％；到美西每40呎櫃運價1,729美元，下跌61美元、周跌3.41％；到美東每40呎櫃運價2,249美元，下跌128美元、周跌5.38％。