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報喜！晨暉紅麴勇奪「Nutraingredient Asia Awards」草本類年度最佳產品

晨暉紅麴獲Nutraingredient Asia Awards草本類年度最佳產品。圖／業者提供
晨暉紅麴獲Nutraingredient Asia Awards草本類年度最佳產品。圖／業者提供

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晨暉（1271）28日宣布，旗下「娘家」大紅麴產品，獲得全球營養成分獎（亞洲區，Nutraingredient Asia Awards）「草本類年度最佳產品」殊榮，成為史上首次獲得該獎項的台灣公司，寫下台灣保健食品的新里程碑。

上個月才獲生技獲利王保瑞入股取得36％股權的晨暉，最大的競爭力，就是紅麴產品的成分專利；保瑞董事長盛保熙表示，期望結合雙方的優勢，攜手搶攻全球上千億美元的保健品市場，布局保健食品的CDMO市場。因此，晨暉此次獲獎，指標意義濃厚。

由Nutraingredient.com主辦的全球營養成分獎（亞洲區，Nutraingredient Asia Awards），被譽於「亞洲保健品奧斯卡」，今年頒獎典禮中共設立16個獎項，每年針對產品的研發數據、開發新穎性、商業化成熟度等方面來評比，經過層層比較後，才選出年度最具營響力的原料、產品和組織，最終只有1項產品可以獲得年度最佳產品的殊榮，為公信力極高的國際品質大獎。

晨暉表示，該公司開發的大紅麴產品，擁有全球獨家專利ANKASCIN 568-R，獨特之處在於高含量的Ankaflavin和 Monascin，在輔助血糖管理、輔助心血管健康、輔助認知記憶與健康老齡化等領域都有大量科學研究支持，已取得多國專利，並發表多篇國際學者審查之學術期刊文獻或報告。

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