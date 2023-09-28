推廣台灣咖啡 義享時尚廣場辦「第一杯咖啡」展售會

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為拓展精品咖啡國內市場的知名度，義享時尚廣場自9月28日至10月1日期間，特別與農業部農村發展及水土保持署南投分署合作，舉辦為期4天的「第一杯咖啡」台灣精品咖啡行銷推廣展售會，並搭配義享時尚廣場週年慶檔期，推出一系列台灣精品咖啡獨家優惠及滿額好禮。

農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，台灣擁有適合咖啡生長的地理環境，農村水保署南投分署也在產地提供環境改善與水土保持的防護，從咖啡微電影、第一杯咖啡外交的努力下，國外咖啡業者持續購買台灣精品咖啡，今年度咖啡產業持續推廣到日本及美國紐約，獲得許多外國人士的青睞。

這次的「第一杯咖啡」展售會邀集台灣知名咖啡莊園「鄒築園」、「卓武山咖啡莊園」、「一品咖啡莊園」及「青葉咖啡」等小農職人共同參與，並搭配義享時尚廣場週年慶檔期，推出一系列台灣精品咖啡獨家優惠及滿額好禮。

而因應10月1日國際咖啡日，凡於展售會現場購買相同品項手沖咖啡，即可享第二杯半價（不同品項以價低品項打八折優惠）；購買莊園咖啡豆結帳金額再享現折50元（單筆消費不累計）；更有滿額限定好禮，凡消費單筆滿1,000元（含）以上即贈「台灣好咖」咖啡組（每日限量30組），館內7家咖啡品牌也推出10月1日限量買一送一及折扣優惠。