新竹「一里雲村醫養渡假園區」銀向未來盛大開幕

有別於傳統的安養機構，園區內的裝潢精緻、明亮舒適，一踏入雲村便讓人感到放鬆愜意。主打「多機能、全年齡」的服務，在面臨年紀老化同時，可以來一里雲村享受第二人生，並且提升健康質量，預防老化，在提供專業的復健場地、完善的飲食與醫養照護規劃，讓需要被照顧的銀髮長者有更優質的環境與照顧。同時體恤辛苦照顧家人的您，不管是小孩還是大人皆可享受到不分年齡的服務。除此之外還特別聘請五星級飯店主廚來料理健康的飲食，一里雲村也提供一般民眾、家人用餐團聚的好去處，在環境舒適優美的一里雲村，家人朋友在齊聚享用精緻的無菜單料理美食，同時也可以來一場沈浸式體驗身心靈的放鬆體驗。適合全家大小一起來悠閒養身，療癒身心靈！

新竹縣竹北的「一里雲村醫養渡假園區」，為一座融合醫療護理和渡假休閒的全新勝地，今(9／28)日宣佈正式開幕，園區內盛大舉行，吸引了來自政府、醫療界、商業界和媒體的重要嘉賓共同參與，更特別邀請「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳擔任一里雲村醫養渡假園區代言人，一同慶祝見證這歷史性時刻。一里雲村象徵著在臺灣醫養界、長照業的一大躍進，為尋求健康、康復和渡假的需求者，提供了專屬獨一無二的體驗。

七大專業職人組成的醫療照護團隊進駐，滿足專屬照護需求：醫師、護理師、健管師、營養師、主廚、社工師、健康管家及生活管家提供一站式的全方位照護服務，從健康調理、出院護理復能，到日常的營養餐食、身心靈照護，更以預防醫學的概念，透過跨團隊評估，提供以長者為中心，家庭為核心，社區為網絡的全新照護模式，幫助村民在舒適愉悅的生活環境中，延緩老化、增加健康餘命和提高生活質量。

尚逸集團創辦人楊壹麟董事長表示，多年前父親生病時想提供親人專業的照護，卻苦尋不到良好的調理場所，使他留下了遺憾：「當你老了的時候，你的生命並非決定在你的手上，如何讓這些退休後的人，得到一個好的休閒環境，讓身體能夠更健康」，秉持著信念，楊壹麟致力打造結合醫療養護和渡假休閒氛圍的樂活村。

在整體的格局及管理上，採用五星級飯店的空間規劃，豪宅式的社區管理。每個房間都有景觀陽台，同時也不忘企業的社會責任，一里雲村醫養渡假園區的建築採用了綠建材，材料環保、可持續，有助於減少碳足跡。園區還廣泛應用太陽能技術，以實現能源的可持續利用，降低能源消耗和對環境的影響，提供令人放心的優質安全環境。

一里雲村醫養渡假園區的開幕象徵著台灣醫養照護的進步與潛力，將吸引來自世界各地的需求者，尋找健康和休閒的平衡。本次令人振奮的開幕活動只是一里雲村醫養渡假園區未來發展的開始，更預示著台灣迎向醫養照護領域將持續推動更多青銀共融嶄新型態的照顧服務與趨勢。