高齡失智長者憶起動滋動滋 童創色彩人生

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九月份響應國際失智症月，在9/24星期日舉辦「失智症月活動-憶起動滋動滋PARTY」高齡運動會，由童綜合醫院、臺中市失智防治協會、臺中市政府衛生局共同主辦，財團法人童傳盛文教基金會、財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會、梧棲區大德國小、台灣海口腔文化協會、梧棲區大村社區發展協會與國立臺中科技大學也大力支持進行協助，另外富邦人壽也出動志工們現場支援與幫忙，讓活動順利且圓滿成功。

臺中市衛生局長照科張瑋真股長、彰化基督教醫院張凱茗執行長、天主教老人基金會陳俊佑主任、家寶基金會張心怡執行長、台灣海口腔文化協會蔡佳君理事長等來自各地的貴賓共襄盛舉，並鼓舞祝福所有參加賽程的長者們。

這次憶起動滋動滋PARTY高齡運動會共有20隊來自中彰投的社區關懷據點與失智據點參加，無論是遠從來的南投草屯鎮土城社區關懷據點、彰化社頭鄉的社區關懷據點等，或者沙鹿、梧棲或清水的社區關懷據點或失智據點，每隊成員15人且幾乎是65歲以上長者。參賽老人家每個人都精神抖擻、活力滿滿，就算罹患失智症，仍是熱情的動起來，尤其在運動員進場時，每隊都運用了手飾、彩帶、扇子等物品，繽紛裝扮出屬於自己隊伍的樣貌，穩健地繞場展現色彩人生。

參加活動最高齡的是來自清水區新高南失智據點的94歲林吳阿嬤，阿嬤因為罹患失智症，參加了清水新高南失智據點，藉由認知緩和相關課程、各式團體活動等，增加與其他人的社交互動，延緩失智症的病程，也讓照顧的家人可以放心並有喘息放鬆的時間。另外彰化縣社頭鄉仁和社區發展協會的敬暉健康快樂隊88歲阿嬤，也到現場同歡，精神奕奕跟著大家完成所有賽事。

這次有五大競賽(聯合呼拉圈、球球守衛戰、九宮格投擲、套圈圈、活力保齡球)，運用趣味遊戲方式來運動、展現出老人家彼此間的團隊合作與靈活力，並且奪得冠軍的是來自清水區新高南失智據點，獲得一萬元獎金。其他還有各種不同獎項獎金，競賽時大家都卯足全力一較高下，參賽者與家人都渡過了愉快融洽的半日時光。

身為這次活動主席的童綜合醫院心身科黃湘雄主任表示，「憶起動滋動滋PARTY」活動主要希望能提升高齡運動風氣、促進身心健康；宣導認識失智症，提升並普及民眾對失智症的認知；另外，促使失智失能長輩能走出家裡，與社會大眾接觸、增進社交能力；凝聚海線各社區據點，整合海線區域資源，讓失智症家屬也能相互了解，並彼此鼓勵交流。

黃湘雄主任指出，童醫院失智共照中心針對疑似失智患者或有需求的民眾，提供失智症照護專業諮詢、長照2.0資源轉介服務連接，以及失智症快速確診三合一服務。另外於社區中還培植七處失智社區服務據點，提供社區確診失智症民眾及ㄧ般民眾關於失智症醫療的諮詢與轉介。