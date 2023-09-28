裕隆城開幕　嚴陳莉蓮：集團跨入新事業里程碑

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裕隆集團喜迎70周年，執行長嚴陳莉蓮日前在新店總部揭示集團嶄新企業識別，宣示集團邁向「全域移動，未來啟動」經營願景；「YES!LIFE 裕隆城」28日正式開幕，承襲嚴創辦人在新店工廠辦喜事宴請的傳統，嚴陳莉蓮邀請在地好朋友一起到裕隆起家厝，熱鬧歡慶裕隆城的落成開幕，分享集團70周年喜悅。

嚴陳莉蓮今日也帶著一雙兒女出席，她致詞時表示，70年前，公公嚴創辦人在這片土地上創建裕隆汽車，自此開啟台灣汽車工業的發展。這裡是裕隆集團的「起家庴」，是裕隆開始造車夢想的發源地，承載著裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，因此充滿感情，對新店鄉親充滿感激。

嚴陳莉蓮表示，裕隆城開幕是集團跨入新事業的處女秀，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑，裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。

裕隆今日與誠品生活與威秀影城合作夥伴一起為裕隆城開幕剪綵，新北市長侯友宜也出席致詞，共同見證裕隆汽車從新店創設在地深耕70年，從製造台灣的國產汽車基地到成為新北市最大商場的裕隆城，集團帶動大新店的產業聚落升級與轉型，以新店為核心打造創新移動服務場域，成就永續宜居生活圈，展現集團70年繼往開來，持續開創台灣移動生活服務價值鏈的發展新局。