竹縣高中將只增班不增校？ 議員：國教署資料解讀有誤

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116學年度竹竹苗高中入學人數將超過1萬8000人，將比112學年度多出2200多人，新竹縣議員吳旭智發起竹北市增設高中網路連署，各黨派民代陸續「共襄盛舉」，他指教育部早就知道新竹縣高中不足問題，但從5月開始幾次會議，國教署原承諾協調公立高中職增班，後明確表示「竹竹苗應可自行處理增班問題」，引用的資料及解讀有錯誤疑慮，應增班和增校同步進行。

縣府教育局長楊郡慈指出，116學年度國中升高中職學生因是龍年出生，竹竹苗入學人數預計有18000多人，到120學年度前每年約17000人，目前116學年度加上竹竹苗縣市立高中增班後的預估數（不含進修部）為16213人，就學供應量明顯不足。

吳旭智指5月19日透過立委林思銘和國教署研商「縣內高級中等教育之校舍恐將面臨校舍不足，影響縣內學生就學權益」會議，結論為國教署協調國立高中進行增班，以增加竹竹苗地區高中就學供應量。

7月6日立委張其祿帶同教育及文化委員會考察「新竹學校辦理情形」，結論為國教署7月24日與新竹縣政府教育局召開會議，盤點新竹縣內高中及技術型高中班級數及教學空間，評估增班或擴班可行性；並因應地方生醫、AI及綠能新興產業發展，研議調整現有科班或新增科班，以滿足在地學生就近入學。

吳旭智指7月21日立委舉辦的公聽會，結論傾向公立高中職增班有困難。7月24日國教署與縣府教育局開會，表達公立高中職增班有困難，因無法達成共識，以1個月內召集新竹市苗栗縣再行研商。

國教署8月28日召開「竹苗區高中職增班設科需求研商會議」，結論為「現階段三縣市所規畫之增設科班，應可回應未來竹苗區學生人數增加所需」。吳旭智指國教署最後決策竟是公立高中職不用增班？ 吳旭智強調，要解決高中職就近入學問題，增班和增校應同步進行，國教署應釐清8月28日「竹苗區高中職增班設科需求研商會議」的資料是否有誤，並根據正確數據，立即啟動大新竹地區公立高中職增班和增校再次評估！