苗縣祭孔大典28日登場 頭屋鄉玉衡宮孔廟舉行傳統三獻禮

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苗栗縣政府慶祝大成至聖先師孔子誕辰2573周年，28日上午在苗栗縣頭屋鄉玉衡宮孔廟舉行，苗栗縣長鍾東錦親自到場向孔子致敬祭祀，全程釋奠典禮採用傳統三獻禮，並由頭屋國小學生表演六佾舞，並準備傳統的豬羊雞等祭品來向孔子致上最高敬意，鍾東錦並鼓勵學生傳承尊師重道，傳達中華固有文化。

今年是至聖先師孔子的2573年誕辰，苗栗縣政府向來重視儒家尊師重道的精神，每年都會在苗栗縣歷史最悠久的頭屋鄉玉衡宮孔廟舉辦祭孔大典，釋奠典禮採用傳統三獻禮儀，由縣長鍾東錦、玉衡宮主委彭錦原、縣議員禹耀東、頭屋鄉長徐鑫榮等擔任主祭官。

釋奠典禮採三獻禮，包括初獻禮、亞獻禮及終獻禮，並由頭屋國小學生36人表演六佾舞，並在西湖國樂團表演的雅樂中表現出客家祭典的特有文化特色，以及對於教師的敬重，典禮中並安排公館國小校長茂富及頭份市信義國小鍾瑞蓉等為教師代表，由頭屋國小學生代表向教師表達感恩禮。典禮結束後，發放「至聖筆」給現場民眾，帶回家中可以增長智慧、庇佑學子們學業進步。

鍾東錦表示，每個學生都要重視尊師重道，最近鄉親們都有發現，苗栗縣在文化及教育方面都有進步，這要感謝教育處長葉芯慧以及全體學校的校長及老師的努力，希望同在課業上的持續進步，要讓苗栗更進步，教育是最重要的工作，也要對所有的老師們說聲辛苦了，