苗栗興建畜牧環境資源利用研究中心造反彈 鍾東錦親自回應

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苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉中平村建置畜牧環境資源利用研究中心，來處理縣內蓄養禽畜等所產生糞便及死廢禽畜，但引來中平村部分村民反對，苗栗縣長鍾東錦28日上午親自在銅鑼鄉公所面對鄉親解說，現場雖有部分村民反對，但綠營縣議員羅貴星及曾玟學則要求縣府制定自治條例來做長久規範，獲鍾東錦同意並保證如果未來中心有傳出異味，縣府將立即要求停工改進。

苗栗縣政府向農業部爭取經費在縣內設置畜牧死亡禽畜處理場，原本在前任縣長徐耀昌任內，一度規畫在後龍鎮龍坑里設置生物化製場，但因遭當地民眾反對，加上徐耀昌即將卸任，計畫因此喊停，新任縣長鍾東錦上任後，認為縣內蓄養豬雞量不在少數，有必要設置一個專業死廢禽畜及糞便處理場，經過重新規畫，縣府選在銅鑼鄉中平村設置畜牧循環資源利用研究中心，至於原有後龍鎮龍坑里用地，則修正當做農業包膜處理中心，來處理大湖鄉等地區栽種草莓所產生的塑膠膜布。

縣府農業處長陳樹義表示，目前縣內蓄養豬、牛、雞等畜禽，每年產生的糞便總量約有43，345公噸，死廢畜禽年總量為717公噸，目前縣內只有4家畜牧場自備生物處理機來處理死廢畜禽，其它多數的死廢畜禽都要送至外縣市處理。

鍾東錦指出，縣府規畫的畜牧循資環資源利用研究中心，是他帶隊赴日本考察日方處理技術後，認為非常可行，所以才將農業部補助的2億元建置經費全部投注在此，來服務縣內所有養殖農戶，其中包括畜牧糞便等廢棄物，將透過厭氧發酵技術將有機廢棄物轉化成沼氣、肥料等，死廢禽畜則以生物處理機來處理死廢禽畜，製成肥料後回收利用。

由於部分中平村民不了解中心規畫內容，鍾東錦先於27日在銅鑼鄉代表會，向全體鄉代解說中心運作原則，在銅鑼鄉長謝昌年的請求下，鍾東錦28日再率同農業處長陳樹義在銅鑼鄉公所3樓禮堂召開說明會，會中，有部分村民仍堅持反對設置，縣議員黃芳椿也代表鄉民請求縣長撤回設置，縣議員羅貴星、曾玟學則要求縣府提出自治條例送議會審核，並要求中心須在議會審查通過自治條例後，才能開始動工。