交通部觀光署舉辦「生態、文化、樂活」探索凰金樂齡旅遊

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凰金樂齡旅遊以其獨特自然風光、豐富文化遺產和樂活生活方式吸引遊客的目光。為了展現此獨特旅遊目的地，交通部觀光署精心籌畫呈現出「生態、文化、樂活」為主題的二天一夜凰金遊程，並以品牌主題「凰金（Golden Years）樂齡旅遊」作為探索之旅。交通部觀光署表示，此趟以「生態、文化、樂活」風貌展現的「高山青謠：茶香布農文化遊」為最大亮點。

台灣以其高山密度著稱，擁有豐富的山林資源，而凰金地區更是其中的代表，富饒的山脈和布農族的文化豐富多采。在此次旅程中，遊客將遠離城市喧囂，走進山林之中，感受大自然的奧秘與美妙之處。穿越綠意盎然的小徑，仰望星空，聆聽布農族吟唱，感受達瑪巒藝術團八部合音所激盪出的心靈共振。除了山中歌聲，還能深入茶世界，學習製茶技藝，品嘗高山茶的清香甘甜，讓人們感受到品茶的美好和大自然的恩賜。

此行首先安排造訪東龍製茶，遊客可以跟隨職人指導，學習製茶的過程，從茶樹到茶葉轉化。東龍製茶自1974年創立以來，以其高山茶、金萱、凍頂烏龍、炭焙烏龍等茶品的獨特口感和香氣讓人回味再三，且受到廣大消費者喜愛。。

接著前往益品美術館觀賞由熱愛藝術創作的王品集團創辦人戴勝益展出的「ep-museum戴勝益」創作個展，位於南投鹿谷的美術館展出多幅戴勝益充滿活力、色彩豐富的生動創作，讓人陶冶藝術氣息。之後再到休息區悠閒喝咖啡，讓心情感到輕鬆快活，該美術館也有開放舉辦座談會、音樂會等活動。

旅遊行程還安排參訪地利遊客資訊站，讓遊客深入了解布農族文化。布農族是台灣原住民中活動率最強、移動率最頻繁的族群之一，他們對大自然充滿敬畏，也保存最純樸的南島文化，尤其已在國際音樂賽事屢次獲獎的布農八部合音是文化的瑰寶之一，此次旅程也盡情感受到布農八部合音的美妙。晚上則入住海拔約1600公尺的杉林溪森林生態渡假園區大飯店，該飯店終年可見到雲霧繚繞，是避暑度假的理想場所。

透過此趟以「高山青謠：茶香布農文化遊」為主題的旅程，參觀者將對凰金地區的豐富自然和文化資源有更深一層的認識。交通部觀光署期望能藉由此旅遊體驗，能吸引更多遊客到此一遊，一同探索台灣的美麗風景和豐富文化。凰金樂齡旅遊期待您的到來，共同體驗這段充滿奇幻和美好的旅程。