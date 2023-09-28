《電纜股》華新高雄海底電纜廠動土 2027年開始營運

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【時報記者莊丙農台北報導】華新(1605)與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資設立華新能源電纜系統今天舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式，為台灣唯一海底電纜製造工廠，預計2025年完工並進行試產，2027年開始營運。

華新此次與世界三大海纜廠NKT HV Cables AB合作，引進NKT先進的海纜製造技術、運營模式，以及世界級的ESG規範，攜手建設高度自動化的海纜生產線與技術服務。董事長焦佑倫表示，海底電纜是風電產業鏈的關鍵環節，對於整體韌性電網的策略意義重大，國產化將即時解決國內需求，也是對華新電纜產業在策略、技術、市場、整體發展上均為重要里程碑。未來將與台灣風電開發商攜手合作，建立緊密夥伴關係，提供即時、可靠、高品質、具競爭力的海纜產品，提升台灣在國際風力及海纜產業的戰略地位。

華新高雄海底電纜廠設立於高雄港務洲際貨櫃中心第一期計畫土地，工廠佔地為70,751坪，主廠房面積約18,098坪，將興建地上一層挑高11~17公尺鋼構建築及一座地上六層總高度50公尺之塔樓。主要生產離岸風電市場所需的高壓輸出電纜與中壓陣列海纜，供應離岸風電海纜需求，落實海底電纜國產化，提升台灣產業國際競爭力。