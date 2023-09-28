《汽車股》TOYOTA新YARiS CROSS年拚2萬台 和泰車再上調車市至47萬台

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【時報記者葉時安台北報導】TOYOTA總代理和泰車(2207)於9月28日周四舉辦YARiS CROSS新車上市發表會，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2000台的訂單，今年販售目標達兩萬台。和泰車蘇純興總經理表示，樂觀看待今年車市，再度上調台灣車市規模至47萬台的預估台數，和泰車今年交車更挑戰歷史新高，對於明年市場預估也不會太悲觀。

YARiS CROSS以4310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備，於8月下旬開放預訂後，已累積超過2000台的訂單，周四正式在台上市，今年販售目標達兩萬台。

TOYOTA YARiS CROSS具有靈活操控、超低油耗與充足的置物空間，三款車型建議售價出爐，享樂版71萬元、酷動版75萬元、潮玩版82萬元，均比預售價便宜1.5萬元。若搭配汰舊換新價格，享樂版66萬元、酷動版70萬元、潮玩版77萬元，可望成為年輕單身貴族或新婚家庭的第一台SUV。預估小型SUV市場將達每年6.4萬台量能，包括國產4萬台、進口2.4萬台，國產小型SUV市場仍有成長空間。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold電子定車煞車系統、6SRS氣囊及Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。另外，還搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

和泰車蘇純興總經理表示，市況佳、汰舊換新支撐、解除車荒後的持續交車動能，預估今年台灣車市規模，年初預估45萬台、六月股東會預估46萬台，周四再度調高至47萬台的預估台數，將年增9.3%；其中和泰車旗下車款今年規模將挑戰歷史新高。至於明年車市，由於前2年缺車消化告一階段，明年市況尚待觀察，不過部分車款仍缺，在手訂單來看，預估明年市場不會太悲觀，但難達今年水準。