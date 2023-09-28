iPhone不再是日人最愛 都是蘋果做了這件事

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】蘋果旗下iPhone售價不斷在上漲，Google Pixel手機正趁機撼動iPhone在日本國內的主導地位，沒想到之前失敗過幾年的Google Pixel，這次還真的有不少斬獲。

調研單位Counterpoint統計，Google這支智慧手機第2季在亞洲地區的市占率雖只有12%，但不僅創下新高紀錄，且是1年前的6倍。同一個時間點，iPhone市占率是從1年前58%降至46%。

這兩家美國矽谷的高科技公司都非常重視日本這塊市場，因為日本不只是全球第3大經濟體，也擁有龐大手機軟體以及電玩遊戲的商機。iPhone在日本手機的比重跟在美國國內一樣，但今年夏天iPhone似乎變得不再有魅力，兩年以來頭一次占有比重不到一半。

這主要要歸咎於日圓匯價過低，蘋果更是在這次新推出的iPhone 15各機型漲價之前，就先把日本手機售價給調高。在價格愈來愈貴下，也讓不少日本消費者紛紛打退堂鼓，尤其是這次的i15幾乎沒有令人驚豔的亮點。

Counterpoint表示，日本使用者變得更加務實。在iPhone以外，市面上現在有更多手機品牌可供選擇。例如，索尼手機有所成長，它牌也有增加一些，但Google上升的速度最讓人訝異。

除了兌美元，在兌換其它貨幣時日圓也很弱，對想要購買Google Pixel的外國觀光客來說，到日本遊玩時，這支手機就是一定會要購買的東西之一，因為在日本買會便宜許多。

日本就像是Google Pixel的轉運樞紐一樣，沒想到弱勢日圓竟然會產生截然不同的效應。對iPhone來說，漲價後反而買的人變少。但是對Google Pixel而言，價格便宜入手的人也愈來愈多。

通膨壓力下，物價上漲也影響到iPhone在日本的銷售狀況。還有，因日本大型電信業者已大幅減少以往可吸引客戶上門的長約補貼金，顧這些通訊業者也不再是iPhone主要的供應管道。

專業科技顧問公司Moor Insights & Strategy認為，對Google Pixel來說，日本地區是一個成功的案例。Google Pixel手機中，平價的Pixel 6a以及7a賣相較佳，這表示Google已經成功打入日本智慧手機的中價位市場。

全球手機產業正苦惱需求欠佳，蘋果也無法幸免於難。已經連續3季銷售量都在下滑的蘋果，本季的表現應該也不會好看到哪裡去。而日本的智慧手機市占率減少，正是蘋果要正視的重要問題。

不過，蘋果i15高階產品，像是iPhone Pro或Pro Max在全球各地都很搶手，很多下了訂單都要等一個月才可能拿到。同樣地，售價也是最少增加100美元，蘋果也希望能藉此增加自己的市占率。

對Google而言，即將在10月4日推出最新一代Pixel產品。分析師表示，智慧手機價格已是消費者購買或更換的一項重要因素，尤其現在全球景氣又沒有多好的情況下更是如此。綜觀果粉的忠誠度較高，但Android作業系統的手機卻有較便宜的優勢。