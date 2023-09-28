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濾能第四季營運拚回穩 明年新廠效應下營運可望重回成長

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國內半導體先進製程AMC（懸浮氣態污染物）防治廠商濾能（6823）今年營運受到產業降溫影響，不過，該公司位於南科新廠將於今年第四季正式投產，預計第四季營收可望回穩，明年在新廠貢獻的效應下，全年營運可望重回成長表現。

懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)受半導體產業景氣下行、客戶遞延拉貨影響，2023年第二季營運轉虧、上半年在業外挹注下險守獲利。展望後市，公司預期營運將在第三季落底，隨著南科新廠投產，第四季營運可望回暖，看好明年營運可望顯著反彈。

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