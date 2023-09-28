2023年度最大規模台北國際婦幼展10／6 - 10／9世貿一館即將登場！

孕媽咪關注度最高、台灣唯一國際級、2023年度規模最大的孕嬰採購展覽 ─ 第25屆台北國際婦幼展即將在10月6日(五)至10月9日(一)於台北世貿一館登場，目前只要上網索票即可免費入場！為迎接疫後最大育嬰潮，主辦單位上聯國際特別於本屆展覽匯集全球歐美日韓1,500大國際品牌，藝人愛用、百萬媽咪口碑推薦排行等明星商品無一不備，從備孕期、懷孕前中後期、產後調理、到寶寶出生用品，超過萬件商品讓消費者可以現場安心比價、體驗選購，一站買足育嬰必需品。現場更祭出各種無料及優惠活動，包括憑媽媽/寶寶手冊即可兌換萬元育兒金，孕媽咪還有價值千元的超大福袋或萬元NUNA推車抽獎，全館更有消費滿額禮、千元美金大紅包加碼抽、展場限量下殺折扣等多項獨家優惠。此外，為體恤參展的孕媽咪及嬰幼兒，現場以「安全安心」雙規格措施規劃展覽，包括貼心增設爸媽休息區、專屬哺乳室、醫務中心等，甚至有專人巡場嚴控「傳單不落地」以防止滑倒受傷，另外更有為初為人父母所設置的學堂講座，從孕期到新手爸媽們能安心好孕不煩惱，詳情請見索票資訊網。

為了讓孕媽咪免轉點一站式購足必需品，本次台北國際婦幼展特別集結全球1,500大國際品牌、近千格展位，包括大家熟知的JOOLZ、PiyoPiyo、優生、雅品、優迪、麗嬰房 les enphants、康貝 Combi、Hegen、Chicco、Joie、Nuna、Pigeon、NUK、Baby City、doomoo、RECARO、Leclerc Baby、mima moon、färska、PUKU、RICO baby、2angels、mamaway、Mamas & Papas、Nuby、新貝樂、HEBEN、Rainbow、nepia Genki!、Googoogaga、Hugsie、LALABABY、mima、Munchkin、月芽、芳茲、六甲村、紫金堂、易家滴雞精、好兆頭、MORI、BHK’s…等知名品牌外，更多了三成新品牌首次進駐參與盛會，像是極具美感的環保無毒巧拼地墊品牌playzu、首創A2β酪蛋白鮮乳能幫助寶寶銜接母乳的鮮乳坊、第一支專門為哺乳媽咪量身打造的漢方花果茶品牌寬寬暖心、口碑人氣推薦棉柔極薄拉拉褲PureBaby、研發出保護寶寶嬌嫩屁屁的液體保護膜TAICEND、大人小孩都能溫和滋補的統一心培雞精…等。展場多家品牌提供現場民眾試吃、試用，讓孕媽不用出國、找代購，就能在展場即刻入手國際最熱銷的育嬰新品。此外，一連四天展期，每天皆有不同的主題活動、親子競賽等驚喜內容讓民眾互動贏獎品。只要至上聯官網線上登記，就能夠索取參展免費票券，享兩人免費同行外再抽黃金！憑媽媽/寶寶手冊，還有多款神秘好禮可以免費兌換，就是要民眾感受到滿滿的年終回饋，讓超狂優惠成為新手爸媽的育兒神隊友，輕鬆育兒沒壓力。

上聯國際展覽總經理時醒華表示，為搶攻龍年商機，今年特別擴大第25屆台北國際婦幼展規模，就是希望成為準爸媽的最佳後盾，預計可吸引超過18萬人參展。業者亦將線上線下虛實整合，紛紛祭出獨家限定優惠搶攻市場，預估將創造億萬以上業績效益，讓民眾現場能以最優惠價格滿載而歸、開心迎接龍寶寶。

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展覽地點：台北世貿一館 | 台北市信義區信義路五段5號

展覽日期：2023/10/6（五）至2023/10/9（一）

展覽時間：10:00 - 18:00