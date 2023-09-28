全新區域品牌「台東嗨WAY」上線 3個月創逾百萬收益

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「台東的土會黏人，台東海會讓人High」，為營造東海岸特色產業，台東縣政府以DMO模式創立全新區域品牌「台東嗨WAY」，改造5大店家、開發2款產品並推出9條旅遊路線，今年6月正式啟航，至今辦理超過60場次遊程、串連逾20家店，創造破百萬總收益。

台東縣坐擁全台最綿長的海岸線，在四季嬗遞下，呈現不同風貌，觀光潛力無窮，獨缺整合行銷。台東縣政府導入DMO模式，整合行政機關、利害關係人及專業人士，以提升觀光旅遊品質、促進產業經濟為目標，創立區域品牌「台東嗨WAY」，初期遴選5家東海岸特色店家進行店面改造，使營業成長率及來客成長率皆增加10％至30％。

「我很滿意」，海鮮餐廳業者張順堯表示，店面改造後，用餐環境升級，客人都不敢置信，在成功漁港內藏有如此高級的餐廳。

計畫主持人黃秀玲表示，我們找出店家靈魂與主理人初心，透過品牌思維導入，打造形象風格與服務體驗。

此外，「台東嗨WAY」今夏推出9條旅遊行程，集結6組在地引路人，帶領遊客賞海景、吃海鮮、體驗海上遊憩活動，統計辦理超過60場次，吸引624人參加，且串連逾20家合作店家，總收益突破百萬元。

台東縣財經處長章正文指出，「台東嗨way」遊程收費約1500元以上至近2萬元不等，全面性的整合讓旅客吃、玩、住、買都嗨在台東，為台東區域經濟建立完善的循環，帶動觀光產業發展與地方活力。

另外，共輔導2組店家研發產品，分別為「蒜香油漬鬼頭刀」魚罐頭，以及「嗨鹽隨行組」，內含深層海鹽及蒔蘿香料鹽，皆使用永續友善海洋的食材，是人海共好的最佳伴手禮。