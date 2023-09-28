看護工放寬免評對象 勞動部：最慢10月底上路

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國民黨總統參選人侯友宜提出看護工放寬政策，引起各界重視，衛福部及勞動部也決議放寬，勞動部近日預告修正藍領審查標準，並長期照顧中的「照顧服務」持續6個月以上，及經醫師臨床診斷失智評估量表輕度等，新增納入免經巴氏量表評估，預估新增2萬至3萬名看護工、最快10月底上路。

「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」（藍領審查標準）。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，看護工部分除了放寬免評範圍外，也下修期滿重行招募免經評估門檻，如75歲以上就免再評估，且申請中階家庭看護人力也適用新增的免經評估資格，預估會增加2萬至3萬名看護工。

此次審查標準也修正中階技術人力相關規定，蘇裕國說，原本要求要同一僱主連續工作滿6年才能轉任，但有部分移工返鄉探親可能2個月至3個月，返台工作時又重新簽訂契約、導致無法連續工作，因此放寬計算標準為「受聘僱於同一雇主，累計工作期間達六年以上」也可轉任中階人力。

蘇裕國也說，因應近日開放如一般營造業、農業等多類別行業可聘僱移工，營造業也可使用中階營造工技術人力等相關規定。此外，原本機構看護人數計算依規模不同而有不同計算標準，蘇裕國提及，此次也刪除不同計算標準，不分規模大小、齊一規範。

蘇裕國指出，此次修正最慢將於10月底前上路。