陳秀芳｜盤面火種仍在 留意健身器材、AM族群

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昨日美股四大指數漲多跌少，其中費半上漲0.95%，今日台股開高震盪，電子權值股漲跌互見，台積電（2330）小漲0.19%、聯發科（2454）小跌0.27%，終場大盤下跌43.38點，收在16,353.74點，成交量能稍放大至2,540億左右，月線連二黑。

今日台幣匯率來到32.265附近，從資金流向觀察，電子成交比重增至七成以上，來到69.34%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為28.15%、14.18%，今天漲幅較大族群造紙、電子通路族群，漲幅2.13%、1.97%；表現相對弱勢族群為運動休閒、數位雲端族群，跌幅為0.92%、1.11%。

從技術面觀察，今日站回五日線，但短線十日、月線、季線壓力仍大，以盤代跌消化均線壓力為短線佳劇本的看法不變，重點仍要觀察量能狀況；OTC走勢與加權同步，漲幅0.27%，今日漲幅較大的族群為其他電子、電腦及週邊設備族群，漲幅為1.32%、0.68%；表現相對弱勢族群為居家生活、數位雲端族群，跌幅為0.29%、0.97%。

今日機殼指標整體漲勢整齊，其中旭品（3325）、迎廣（6117）以及振發（5426）攻上漲停，首利（1471）也有7.65%的漲幅；電線電纜指標的合機、大亞、華電漲幅3.89%~5.7%不等。

今日節前最後一個交易日，市場仍有火種慢慢點火，雖美國政府關門雜音不斷，但以歷史經驗都是雷聲大雨點小，連假回來後又將進入九月營收密集公佈期，除了往營收表現有亮點的個股外，亦可留意Q4為傳統旺季的健身器材、AM族群。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。