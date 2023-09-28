伸泰國際電線電纜智能化升級

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伸泰國際舉辦伸泰國際智慧製造示範觀摩會，提供寶貴的升級轉型經驗和實地參訪機會，了解智慧製造技術的實際應用，推動整個產業實現轉型升級。

伸泰國際於27日成功舉辦「伸泰國際智慧製造示範觀摩會」，活動為國內製造業者提供寶貴的升級轉型經驗和實地參訪機會，讓參與者更深入了解智慧製造技術的實際應用，並期望能夠推動整個產業實現轉型升級。

伸泰國際為一生產各式電線電纜之專業線纜廠，在技術與品質上比擬世界水平，為因應各種新技術的發展促進電線電纜向高科技、高技術、少量多樣化的急速成長，與先鋒機械合作，進行「電線電纜智慧工廠整廠導入」，從機聯網、智慧產線、智慧工廠平台、數位流程逐步將新設的電線電纜整廠打造為智慧工廠。

傳統的電線廠習慣走單一規格大量生產的模式已不適合應用在這個高度客製化、高單價、高毛利的藍海市場，伸泰國際把握新建廠房的契機，透過經濟部產業發展署推動的智慧機械產業輔導案，進行產業升級轉型，擺脫人力老化、設備老舊、產品品質與產能無法更上層樓的窘境，並能進行彈性化生產，大幅提升國際市場競爭能力。

伸泰國際陳明泰總經理於活動中表示，透過導入智慧工廠，用自動化的機器設備降低作業員的勞力介入，以此改善勞動條件，另透過戰情室，工程師可監控機器設備運作並分析數據，進行決策，尋找最佳化產線搭配與調整製程參數，提高生產效率，希望能藉此將電線電纜業從傳統印象中的勞力密集產業轉化成技術密集產業，並提高工廠人均產值。

這次觀摩會的成功舉辦，為參與者提供寶貴的啟發和實際見證，強調智慧製造的潛力和重要性。希望藉由實地參訪，看到更多國內企業在未來採用智慧製造技術，有效擴散智慧化應用效益。