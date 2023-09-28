東湧全球首創IOT智能遠端遙控熱水器 精準售後服務減少碳足跡

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一整天忙碌下來，回到家最喜歡沖個澡，讓身上的疲累消除一大半，但打開水龍頭，總是要等上幾分鐘才能有熱水，若在冬天，冷颼颼的溫度更是令人無法忍受，有時熱水出水量太小而忽冷忽熱，或當廚房使用熱水時就無法淋浴，你也有過以上這樣的經驗嗎？

熱水器中的超跑「東湧Dyhot」旗下「GA旗艦智能系列」採用世界最進步的噴射引擎，當變頻系統偵測到水流啟動，會立即通知機體內部電腦，抽取適當比例的瓦斯及空氣，預先混和後，再推入燃燒室進行燃燒，且結合「儲存式」及「即熱式」的雙重優點，研發出全新旋風式316不鏽鋼熱交換器，讓熱水器可快速進行熱交換，又能源源不絕多處穩壓同時供水，因此無論是一支或多支蓮蓬頭同時啟動時，東湧Dyhot的精準控制技術，都能確保火焰可以乾淨燃燒，達到穩定熱水溫度的效果，讓在家裡無論是淋浴或泡澡，皆能擁有飯店等級的高級享受。

東湧Dyhot熱水器推出的產品升級，熱效率全系列都達96-97％，以最大燃氣消耗量相較於「二級熱水器」，使用東湧全預混瓦斯熱水器，一家人每天使用熱水一小時，相較於傳統熱水器，一年可減少620公斤二氧化碳排放量，相當於一年幫地球種了52棵樹。假設台灣300萬戶的核心家庭皆使用東湧全預混瓦斯熱水器，一年就等於幫地球種植1.6億棵樹，可大幅減少19億公斤二氧化碳排放量，對於淨零碳排將做出具體的實際貢獻。

GA旗艦智能系列熱水器領先業界，首創手機即可遠端遙控，只要在手機上安裝APP，無論是調整熱水器溫度、掌握熱水器當下使用狀態，透過手機雲端即可一鍵連結售後服務中心並報修服務，而且手機APP可透過雲端資料協助服務人員在第一線做簡易售後服務資訊排查，更加精準判斷機器狀態，與屋主溝通上更直接及更有效率，甚至線上就可故障排除，將減少大量售服的碳足跡。

東湧Dyhot熱水器以卓越機械性能及完善售服網，不僅受到民宿等商用業者喜愛，更是許多家庭指定愛用品牌。此次超前布局於雲端系統，是熱水器業界邁向智能化的領航者，相信未來台灣的熱水供應系統的整合，有機會得到更完善的解決方案。詳情可查詢「東湧Dyhot」官網：

https://www.dyhot.com.tw/products/fedm-ga32