信義房屋9月全台成交量維持上月水準 第3季呈淡季不淡

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信義房屋今（28）日公布最新統計指出，9月前26天門市交易狀況，結果9月房市表現與7、8月相當，不過與去年同期則有1成以上的成長幅度，主要去年下半年房市明顯量縮基期低落，房市表現穩定，淡旺季的起伏落差也比以往更小，第3季呈現淡季不淡格局，整體房市維持自住當道不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季表現淡季不淡，整體自用買氣平穩，緊接著就是房市的928檔期，但今年遇到大選年，即使開發商想要積極推案，但可能連外牆廣告都會被候選人取代，一手推案應該會期待選戰結束的農曆年開春買氣，屆時房市應該會熱鬧一些，二手市場9月房市表現與7、8月差異不大，今年第三季表現淡季不淡。

信義房屋統計9月交易狀況，結果與上月相似，總價1,000~1,500萬元交易狀況最普遍，每4間交易就有一間是該總價帶，總價1,500~2,000萬元則佔了將近2成。

若以區域來看，台北市首購與換屋9月表現都相對活絡，包括總價1,000~1,500萬元、3,000~5,000萬元，都是交易佔比較大的總價帶，新北市總價1,000~2,000萬元最多，桃園市與台中市則是總價1,000~1,500萬元當道，南部的台南與高雄市，交易最多的則是總價700~1,500萬元的區間。