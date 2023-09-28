《2023 Podcast YeAr播客年會》系列講座10／2起開放報名

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想經營自媒體卻不知從何開始嗎？想成為當紅播客主持人 (Podcaster) 節目如何再升級？正聲廣播《2023 Podcast YeAr播客年會》系列講座將於今（2023）年11、12月份辦理5場講座，邀請常駐Apple Podcast熱門節目榜單的〈阿善師鑑識實錄〉刑事鑑識權威謝松善（阿善師）、「台灣Podcaster 龐大資訊人包」站長兼〈這裡胡說〉主持人傑西大叔、入圍第二屆KKBOX風雲榜最佳節目獎〈給幕後一道18Light：反正純聊天〉主持人戴爾大叔、獲廣播金鐘肯定的正聲新生代主持人黃子榕、陳思安（三三）及凡森睿勝法律事務所高逸文律師，為創作者帶來精彩的節目製播經驗談分享及專業法律知識，10月2日起於Accupass活動通開放報名，有興趣者歡迎報名參與。

Podcast隨著聲音新浪潮的推進，逐年上升的收聽量開始帶入廣告營收，流量等於金錢的時代中，讓已擁有一定資金與故有客群的網路紅人、品牌及企業主，更加積極投入隨選隨聽的聲音市場，但空降排行榜，素人創作者再度面臨大者恆大的問題，無法獲利、空有熱情，導至漸漸失去更新節目的動力；緣此，正聲廣播公司投入新思維，自2019年起，開始投入原創播客（Podcast）節目製播，接續發行《PodcastＸ》線上雜誌、辦理線上線下講座與商業論壇，邀請播客平台、聲音製作公司、播客主持人(Podcaster)、名人來賓與廣播主持人跨界交流，共同討論聲音產業的未來，持續為創作者洞悉市場現況。

正聲廣播期望透過本次《2023 Podcast YeAr播客年會》，替創作者指引方向，由資深創作者來領路，分享聲音產業最新動態、共同討論自媒體經營與節目精進技巧，為創作者知識充電，無論您是將要投入自媒體產業的新手，或是在創作路上逐漸迷失、失去自信的自媒體經營者，都竭誠歡迎參與。

本活動於10月2日起正式開放報名，如欲了解報名及詳細活動資訊，請上Accupass活動通或撥打正聲廣播《2023 Podcast YeAr播客年會》活動小組電話：02-2361-7231#757或760洽詢。