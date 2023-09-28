劍湖山尋找發票丑「8」怪！發票號碼有「8」門票299元起

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把握今年劍湖山世界水陸一票暢玩機會，中秋和國慶連假限時7天，水陸一起玩。劍湖山世界於9/29起推出「陌日丑8怪」主題活動，邀請遊客一起來捐發票、做公益，享門票優惠，中秋到雙十連假，限時12天，天天都可以進行統一發票對號享優惠，憑112年9-10月的紙本統一發票號碼有「8」，即可享有門票優惠，門票最低只要299元(原價999元，約3折)，趁著中秋國慶連假，再來一波水陸涼快遊，詳細內容請洽劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年特別在中秋連假(9/29-10/1)以及國慶連假(10/7-10/10)，加開水樂園各項水上設施，邀請民眾體驗台灣唯一超激渦輪「大碗公」，亞洲第一水上巨霸「龍捲風」，今夏榮獲網友熱議聲量第1名的「尖叫無底洞」、最適合親子瘋狂打水戰的「大船塢」，還有陸上各項不同等級刺激度的設施，等著民眾來挑戰！

中秋連假開始，主題樂園推出全新萬聖檔期活動「陌日丑8怪」，驚嚇列車的小丑列車長Dr. J再度現身，Dr. J將領軍驚嚇列車裡的八大詭怪，在9/29-11/5準備大鬧詭異城市「陌日城」。將推出假日限定活動，下午四點，在摩天樂園服務中心前，有「小小八怪Trick or Treat」可愛活動，將由小丑列車長Dr. J帶著現場的小朋友們一起大鬧詭怪大街；下午四點三十分「陌日前狂歡」邀請民眾一起從擎天飛梭前集合，和墨西哥亡靈們一起舞動遊行。而中秋和雙十連假傍晚五點四十五分，在陌日城驚嚇列車前，特別加碼「詭火陌日城」，由Dr. J與詭怪們突襲陌日城。

因應推出全新萬聖檔期活動「陌日丑8怪」，劍湖山世界特別邀請大家於2023.09.29(五)－10.10(二)，限時12天，尋找丑「8」怪發票，憑112年9－10月紙本統一發票號碼有「8」享優惠，對中三個8，門票只要299元；對中兩個8，門票優惠399元；對中一個8，門票也只要五折(原價999元)，499元，一張符合資格之統一發票限購一張優惠門票，此活動所蒐集到之統一發票，也將全數捐贈公益團體(社團法人雲林縣聲暉協進會、社團法人雲林縣啟智協會及創世基金會)，更多活動內容請洽劍湖山世界官網。