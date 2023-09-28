國銀Q2海外曝險5,499.29億 美國連32季居冠

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中央銀行28日公布第二季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額增至5,499.29億美元，季增101.3億美元或1.88％，已連三季上升，其中，對美國暴險已連32季居第一位，對美直接暴險餘額達1,574.79億美元，季增133.39億美元或9.25％。

央行官員表示，第二季本國銀行直接風險增加，主因對公共部門債權增加所致。其中，暴險對象以非銀行的私人部門占56.67％為主，銀行占28.19％居次，公共部門占14.06％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）來看，淨額也上升至5,389.85億美元，季增114.95億美元或2.18％，曝險對象以非銀行之私人部門占53.59％為主，銀行占29.31％居次，公共部門占15.98％。

國銀直接風險最大暴險國仍是美國，暴險金額達1,574.79億美元，續創歷史新高，季增133.39億美元或9.25％，已連六季上升。央行官員指出，美國第二季持續升息，高利率下吸引資金進入，第二季底包括公債投資、信託資產中的基金投資增加，整體來看，利差因素之下使投資收益高，持續使國銀對美暴險上升。

第二大海外暴險仍是大陸，暴險金額達464.83億美元，為2020年第二季後新低，季減2.48億美元或0.53％，連二季下降。央行官員說明，大陸暴險雖續降，但變動並不大，主要是信託資產中基金投資減少，加上整體金融情勢不明，國銀自然也相對保守。

至於香港暴險金額則季減26.39億美元至340.27億美元，由第三大暴險國降至第四大，主因利率因素使銀行間資金移動，整體資金拆存減少所致；相對盧森堡則季增11.69億美元至368.7億美元，躍升第四大暴險國，主要以基金投資增加為主。

另，日本暴險金額季減17.16億美元至309.95億美元，除因資金拆存部分下滑，加上日本利率持續維持低點，資金仍流往美國，另也反映日圓貶值因素，第二季貶值8.08％，折合美元也會呈現減少。

至於美中貿易戰後供應鏈移轉後，國銀對新南向國家曝險增加，尤其越南曝險金額近年攀升，但隨著全球景氣降溫，越南暴險金額已連四季下滑，降至167.23億美元。

直接風險前十大暴險國家（地區）依序為美國、大陸、盧森堡、香港、澳大利亞、日本、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計暴險4,058.11億美元，季增90.51億美元，占比則為73.79％。

最終風險前十大暴險國家（地區）依序為美國、大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、法國、開曼群島及越南，暴險合計4,019.78億美元，季增113.51億美元，占比74.58％。