新青安利多＋自用當道 永慶9月全台交易量年增27％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠新青年安心成家優惠貸款方案政策上路，加上自用剛性需求當道，9月中古屋市場表現堅挺。據永慶房產集團今（28）日公布的最新統計，9月全台交易量比8月小幅攀升4％、已連續三個月成長，比去年同期，則明顯激增27％，民眾購屋需求仍強勁。

永慶房產集團今天表示，全球市場需求萎縮，出口年增率連12黑，而國內景氣燈號也連10藍，央行再度下修今年經濟成長率至1.46％，民眾看淡經濟前景。

不過，民眾看屋意願不減，購屋需求仍穩定，尤其在新青年安心成家優惠貸款方案上路後，加上房價看回不回，不少原本就有購屋計畫的民眾選擇加速進場，使得9月全台交易量，比8月小增4％，已是連三月量增。

根據永慶房產集團統計，9月與8月相比，台北月增6％，新北市5％，桃園4％，新竹縣市成長8％最多，台中與高雄均月增2％，台南則比8月增加4％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟表現仍相對低迷，而房市政策衝擊已淡化，讓房市回歸供需基本面，加上新青安優惠貸款利多，讓不少有意進場的首購族加速購屋時程，以適用優惠利率與貸款額度等優惠，而換屋、長期置產族群也考量通膨長期化的狀況，購屋意願增加，讓9月房市交易小增4％，呈現連三月小幅量增的市況。

若與去年9月同期相比，陳金萍分析，全台房市交易量增27％，其中台北年增28％，新北30％，桃園21％，新竹縣市26％，台中28％，台南與高雄均成長逾3成，台南年增35％，高雄量增31％。

陳金萍表示，去年9月在央行連續升息的狀況下，消費者信心指數更是創下13年來新低，消費信心疲軟，也衝擊民眾購屋意願，交易量雖較去年8月小幅成長，但仍屬相對低檔，讓今年9月全台交易量表現較去年同期激增近3成。

不過陳金萍提醒，根據內政部最新統計，今年1～8月全台建物買賣移轉棟數19.1萬棟，年減13.2％，雖仍呈現量縮，但幅度已逐月收斂，逐步向量縮1成靠攏，顯示今年房市交易量縮格局已確立。

展望第四季房市，陳金萍分析，房市政策衝擊已淡化，但後續仍有總統大選選戰開打、全球經濟局勢等變數，預期市場氣氛會有暫時觀望的狀況發生，仍須審慎看待，有待後續觀察；至於房價表現，在烏俄戰爭未停歇，地緣政治風險難除的狀況下，通膨長期化的現象恐持續，營建成本也大幅增加，讓房價難有跌價空間，目前看來，房價呈現小幅緩漲、上下波動的格局應是今年房市的主調。