人都出國了？ 中秋連假國內旅館訂房率不到5成

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即將進入中秋連假，再過1周又是國慶連假，許多民眾已做好出遊準備、放鬆心情，根據桃園國際機場公司預估，中秋連假的旅運量將達疫情前的94.7％。不過，交通部觀光署的中秋連假旅宿訂房率調查顯示，全國平均不到5成，是今年連假最低，顯示民眾對於出國的興趣更強烈。

觀光署公布的中秋連假訂房率顯示，假期頭2日的全國平均值為47.69％，與今年其他連續假期相比，元旦57.51％、農曆春節48.92％、228紀念日54.27％、清明節55.23％、端午節60.31％，中秋節的訂房率是今年最低。

反觀桃園機場的旅運量，桃機公司表示，中秋連假疏運的旅運量達疫情前（2019年）同期的94.7％。從中秋節前1日至國慶日後1日，為期14天的疏運高峰，預計總運量會超過162萬人次。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡指出，統計到昨日，中秋連假前2天當地的訂房率約有6成，第3天則是4至5成，對比以往動輒8成的訂房率，大概有20至30個百分比的衰退，主因在於國門開放後，許多旅客選擇出國旅遊。

張琄菡坦言，雖然國慶連假的訂房率有好一些，但還是有10個百分比以上的衰退，現在雖然也有國外旅客進來台灣，但住宿首選會是北部都會區，而非中南部或東部地區，國慶連假結束後，下半年就沒有連假了，許多業者對業績其實相當擔憂。

觀光署則說明，中秋節的訂房率確實較低，但目前觀察國慶連假的訂房率有到54.75％，推測是大多民眾選擇在中秋節回家與家人團聚，國慶連假再出門旅遊。