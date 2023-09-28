白沙屯拱天宮建廟160周年慶 北港媽祖應邀今早抵通霄遶境

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台灣媽祖信仰的總本山北港朝天宮媽祖，28日應苗栗縣通霄鎮慈后宮邀請，起前往慈后宮，遶境通霄市區並駐駕慈惠宮。29日則是應白沙屯拱天宮邀請，遶境通霄並前往拱天宮參加160週年慶典，北港朝天宮媽祖首度到通霄遶境，不僅信徒期待，廟方也表示，將遵從北港朝天宮媽祖聖意，持續宣揚和平理念，撫慰安定民心。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港朝天宮媽祖分靈遍布全球，世界五大洲皆有北港朝天宮媽祖的分靈廟宇，信徒可說是分布全世界，每年到北港進香的人潮達770萬人次以上，香火鼎盛。而北港朝天宮媽祖與苗栗也有特殊緣分，因為每年於新春過年開始至媽祖誕辰期間，苗栗眾多宮廟皆組團陪同信徒，或搭遊覽車、或徒步到北港朝天宮進香刈火，而今北港媽祖親自蒞臨苗栗地區，讓信徒更能感受媽祖慈悲，並近距離參拜北港朝天宮媽祖，讓媽祖如同母親一般的來關心、聆聽、幫助信徒，北港朝天宮也萬分珍惜這緣分，期待與眾多信徒齊聚苗栗，祈求彼此的共同信仰女神「媽祖」能夠庇佑事事順利闔家平安。

朝天宮廟方表示，北港朝天宮媽祖出巡遶境時轎前燈有「閣省」二字，代表北港朝天宮媽祖神力庇佑全台，出巡全台各地可為各地帶來平安吉祥，所以北港朝天宮在通霄鎮2日遶境，對地方上來說是難得大事，讓信徒極為期待。

此次中秋連假欣逢白沙屯拱天宮建廟160週年慶典，廟方早早向朝天宮提出邀請，希望能恭迎北港朝天宮媽祖來共襄盛舉，而北港朝天宮董事長蔡咏鍀及董監事會也感受友宮的誠摯，感謝苗栗地區對於北港媽祖的愛護及信仰，秉持媽祖慈悲、助人、行善之理念，望能與大家共同弘揚媽祖信仰精神，大家都是一家人，都是北港媽祖的孩子，期望大家共襄盛舉，一同傳遞媽祖熱愛和平，救苦救難的精神。