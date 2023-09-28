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嘉義縣商圈購物節10／1日起跑 滿300能抽汽車

  • 中時即時 呂妍庭

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嘉義縣政府去年舉辦商圈購物節反應熱烈，1個月創下2.2億營業額佳績，今嘉義縣長翁章梁宣布，2023年「嘉義縣商圈聯合購物節─嘉尚好禮」活動10月1日起跑，只要在嘉義縣16個商圈或大嘉義觀光工廠協會會員店家，單筆消費滿300元，就能兌換1張摸彩券，最大獎汽車1輛，讓商圈業者滿心期待在購物節帶動下，能刺激業績成長。

今嘉義縣購物節在縣府舉行發表記者會，所有商圈業者齊集一堂，紛紛擺出特色產品，各商圈都展現對購物節的期待，縣長翁章梁則以代言人之姿，現場推銷各商圈精選好物，表示嘉義縣商圈分布廣泛，無論山、海、平原都各有特色，加上縣府近年積極整合資源、聯合行銷，強化交流帶動地方發展，商圈從去年9個擴增至16個商圈，今年所有商圈皆參與購物節，總體消費力想必更驚人。

2023嘉尚好禮將於11月直播抽出最大獎汽車一輛，此外清景麟團隊也捐贈12台Gogoro電動車、佐登妮絲觀光工廠捐贈1000張門票、按摩椅、iPhone、Apple Watch、液晶電視、空氣清淨機、藍芽耳機等各式大獎，還有氣炸鍋、電鍋、藍芽音響與烤箱等超過250個獎項，有消費就有機會。

朴子魅力商圈去年1個月銷售額5000多萬元，居全縣各商圈之首，今年朴子市魅力商圈有信心，購物節銷售額可增加3成以上，且除縣府推廣的購物摸彩好康，店家也將在購物節期間，各自加碼推出許多優惠，鼓勵消費者買買買。

翁章梁說，10月活動期要到了，歡迎全國遊客安排到嘉義縣旅行，吃美食、看美景、遊山玩水刺激商圈消費，購買在地好物、還有好禮可以摸，先預祝各位中大獎，藉購物節建立公部門與民間團體合作模式，把民眾及遊客的消費力留在「嘉」，帶動營業額、再振嘉義縣商圈經濟。

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