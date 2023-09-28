首次以APEC基金舉辦活動 財政部視訊工作坊聚焦稅務行政

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財政部28日上午舉辦APEC「後疫情時代運用新科技於稅務行政」視訊工作坊，邀請亞洲開發銀行、亞太稅務行政及研究組織、澳洲、加拿大、日本、泰國、該部財政資訊中心、中區國稅局官員擔任主持人及報告人，共計12個經濟體或國際組織、215位財稅官員參加。

財政部指出，本次視訊工作坊相關計畫於2022年申請獲APEC數位創新子基金補助，為財政部首次以APEC基金舉辦活動。

財政部強調，希望透過這次機會與APEC經濟體及國際組織深入交流稅務行政數位轉型相關政策與經驗，協助與會經濟體能力建構，促進APEC區域共同邁向包容及永續發展。

財政部表示，本次也透過與APEC合作的機會，共同推廣性別平等，鼓勵女性參與數位科技發展及應用相關領域。未來將持續深化國際參與，致力推動台灣與國際組織及其他經濟體間財稅政策交流與合作。

本次視訊工作坊首先由國際組織報告疫情前後國際間稅務行政數位轉型歷程與發展情形，分享運用新科技蒐集與處理資訊、打擊地下經濟案例。

財政部則簡報實施經驗，包括數位轉型前完備法規、軟硬體設備、人才培育及資訊安全能力等準備工作，逐步推動系統流程自動化、行動裝置服務、人工智慧應用等，並分享未來稅務行政永續發展藍圖，同時介紹運用新科技偵測逃漏營業稅風險的實務案例。

財政部表示，疫情加速全球數位化經濟活動發展，各國商業活動、交易模式及人民生活習慣大幅改變，各國財稅機關一方面希望能運用新科技為人民提供更便捷、多元的數位化服務，也以增進核心業務推展效能為目標，以促進租稅公平，健全財政體質。