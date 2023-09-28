《傳產》比亞迪超車Ford 銷量全球衝第4

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【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce統計，2023年8月全球37個銷售市場汽車銷量合計為555萬輛，月成長近1%。由於緊接著要進入秋季車款上市的時間點，故一部分消費者會抱持著舊車款降價的預期心理，另一部分則等待新車上市，銷量預估多集中於9月份，但各地的變數仍多。前十大汽車品牌的組成與上月相同，然大陸車廠比亞迪則取代Ford成為8月份汽車銷量的第四大品牌，排名緊追日系車廠。

前十大汽車品牌的組成與上月相同，前三名依序為Toyota、Volkswagen、Honda，8月為日本市場淡季的影響使日系車廠在日本的銷量都有所下降，整體而言，Toyota月衰退2.6%；Honda微幅成長0.8%。大陸車廠比亞迪則取代Ford成為8月份汽車銷量的第四大品牌，比亞迪因車款已全數轉為新能源車，故大陸市場內需不佳情況對其影響較小，8月份月成長5%，市占率與第三名的Honda僅差0.1%，不過因為日系車廠還有如東南亞等市場的貢獻，故比亞迪要在全球市場範圍內超越Honda，關鍵是在海外市場的擴張速度。Ford則因其歐洲與美國市場銷量較上月減少，排名下滑至第6名，銷量月衰退6.7%。

雖然秋季車款上市將有助於新車銷售，但各地的變數仍多，包含美國汽車工人工會(UAW)罷工尚未結束；俄羅斯9月21日宣布實施汽油、柴油出口限制，將再度影響歐洲能源供應；油價上漲干擾各國的抑制通膨措施等，一旦通膨再度高漲將不利於消費市場，並可能再次升息。而大陸正積極透過各種政策激勵內需市場，但從夏季起各地天候異常情況不斷，也對當地銷售造成影響。整體而言，TrendForce認為，隨著第四季到來，各車廠將盡全力確保生產順暢、滿足訂單以及刺激年底銷售，盡可能減緩經濟變化導致訂單能見度降低的衝擊。