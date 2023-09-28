通勤族看過來 基北北桃1200月票10／2起新增16條路線

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【中時 陳夢茹】基北北桃1200都會通第1階段於7月1日上路，截至9月24日已有142萬1143張被設定，不過桃園市境內仍有許多往返台北市的國道公車路線未被納入方案中，經過協調後交通部公路局宣布10月2日起將再增加16條國道公路、客運路線，嘉惠廣大的通勤族。

桃園市交通局長張新福表示，市府在2月時已立即盤點所有行經桃園地區的路線，並函請公路局協助開放長途客運於桃園市至北北基市間停靠及售票並加入基北北桃1200都會通，不過因時程及技術問題，公路局在第1階段僅納入行駛於基北北桃境內的101條路線，市府這3個月積極協調下，公路局班宣布將於第2階段納入16條跨區域國道、公路客運路線。

張新福說明，16條新增路線包含上南崁地區、桃園國際機場往返捷運忠孝復興站之5203、5203A、龍潭（中正路）往返板橋、新店、中和、松山機場、台北轉運站的1728、1820、1820A、1820B、1821、5350等路線、中壢到板橋的7504、7505以及經國轉運站到台北轉運站的7500等，希望讓民眾北上通勤更為便利。

張新福另也提醒民眾，由於桃園市同時有基北北桃1200都會通以及桃竹竹苗通勤定期票，切記「每張卡片只能綁定1種定期票」，且皆需要於定期票使用區域內（各定期票縣市境內）有進、出站紀錄方能正常使用。

張新福說，基北北桃1200都會通第2階段上路後，使用方式以及使用範圍並未變更，但部分新增路線不是僅行駛基北北桃4市區間，請乘客務必於適用起迄範圍內上、下車，才能使用基北北桃1200都會通，若乘車區間跨越基北北桃4市區域公告區間以外，將依原票價收費。

張新福舉例，使用基北北桃1200都會通搭乘台鐵或國道客運自台北至新竹，需收取台北到新竹全額票價，不能享受定期票使用區間內免費搭乘的福利。使用基北北桃1200都會通搭乘5350路線從松山機場（台北市）上車到龍潭（桃園市）下車，即符合基北北桃1200都會通區間的使用區間而不扣款。

倘若使用基北北桃1200都會通搭乘5350路線從松山機場（台北市）至六福村（新竹縣），因已越區至新竹縣關西鎮，則仍需收取松山機場到六福村全額票價，不能享受定期票使用區間內免費搭乘的福利。