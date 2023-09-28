政策再放寬！ 即起外國與港澳人士可經小三通往返兩岸

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兩岸小三通搭乘對象再放寬！內政部移民署昨(27)日於網站公告，即日起，恢復外國籍與港澳地區人士得經小三通往返兩岸。金門縣政府對此表示樂見其成，也期盼小三通能早日朝正常化營運發展，歡迎外國與港澳地區的好朋友們來金門走走看看，體驗在地美麗的海島風情。

金門縣政府指出，受新冠疫情影響，兩岸小三通停航近3年，縣長陳福海上任後，積極奔走兩岸，反映地方民意需求，並做好充足準備，今年1月7日終於迎來小三通的正式復航，有效協助金門鄉親春節返鄉過節，並陸續開放全體國人，以及持有探親證明的大陸籍配偶與家人得經小三通往返兩岸。但自復航以來，卻多次收到港澳民眾的反應，許多旅客到了廈門五通碼頭購買船票時，才得知無法搭船來金門旅遊大嘆可惜，也難以理解相關限制，不僅行程大受影響，相關退費與手續費也讓荷包大失血，造成諸多困擾與不便。

縣府表示非常重視港澳居民的意見，並數次發文陸委會爭取；另於8月23日總統蔡英文訪金期間，縣長陳福海當面反映現況與請託，亦獲總統的正面回應。此次，移民署恢復外國與港澳地區人士得經小三通來金門的政策公告，可望為金門旅遊市場帶來新氣象。

立委陳玉珍亦表示，日前也有旅居海外的金門華僑向她陳情，說自己想走小三通往返金廈兩地，卻因為是外籍人士身份卻遭拒絕。陳玉珍說，明明我國從去年10月起就已全面開放外籍人士來台，今年2月20日也開放港澳人士來台，為何卻不能透過「小三通」中轉赴台？因此也要求陸委會立即檢討相關政策的矛盾之處。

陳玉珍強調，「小三通」也是國門，希望相關部會在思考邊境政策時，不要老是看著台灣各大國際空港及國際海港，對於兩岸「小三通」的邊境政策也應該隨時做滾動式的檢討，盡早恢復往日的榮景。