不確定因素影響 成衣廠回2位數成長恐等到明年

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通膨、升息、油價上漲等全球經濟不確定性持續，品牌服飾廠雖優化庫存，但下單仍以短急單為主，成衣代工業者指出，訂單能見度雖可看到明年第一季，但何時真正恢復成長，要到今年耶誕假期銷售狀況而定，真正要恢復成長2位數恐要等到明年上半年。

儒鴻（1476）、聚陽（1477）表示，今年全年營運恐與去年持平或僅有10％上下小幅成長。

羽絨衣廠廣越（4438）及興櫃成衣廠振大環球（4441）預期，今年營運保守，明年正向樂觀。

儒鴻今年累計1～8月合併營收仍高達31.83％，儒鴻指出，第四季是儒鴻傳統旺季高峰。目前接單已到明年第一季，至於力道強度，需待第四季歐美耶誕假期銷售狀況才會更明朗。

法人認為，儒鴻隨兩大主要客戶庫存調整完成後，明年營運將重返雙位數成長。

聚陽接單也至明年第一季，第二季雖還沒接滿，但客戶下單氛圍轉樂觀。

儒鴻、聚陽成衣雙雄對於明年上半年營收年增幅朝雙位數增加，雖還不能完全確定，但維持樂觀態度。

廣越指出，今年成衣產業環境仍嚴峻且變動快速，除掌握現有客戶訂單，也持續開發新品牌客戶，維持競爭力。廣越現在積極開發新品牌客戶，成效可望從明年上半年顯現。

振大環球指出，目前歐美客戶處於「緩步復甦狀況」，調整快敏感度高的客戶已經恢復拉貨動能，有些客戶調整的較慢，回補庫存的力道較弱。下半年的營運動能，會依照客戶補貨的速度不同，配合客戶要求完成更快速的訂單。

展望未來，振大環球指出，雖然目前訂單能見度還是偏低，目前策略以保利為首要目標。至於明年，目前客戶對於明年的展望都偏正向，其中主力客戶已逐步恢復下單動能，客戶給的明年出貨目標也都比今年要樂觀。