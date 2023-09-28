馬公第一漁港休閒專用區BOT案簽約 亞果遊艇將完備澎湖據點

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澎湖「馬公第一漁港休閒專用區BOT案」今簽約，亞果集團在未來50年特許期間，須投資至少3億元，並任用50％設籍澎湖員工的就業機會。亞果集團董事長侯佑霖說，看好澎湖發展，也期許在2年內完成興建，讓遊艇俱樂部設施更完備，而非只是停船地方。

侯佑霖指出，不論是東南亞、東北亞或者台灣和大陸，澎湖都在這中心點上。而亞果從2016年進駐澎湖開始萌芽，自去年到九月底，澎湖的亞果遊艇港碼頭都停滿船，業績常紅，所以將以此打造門戶，變成是台灣的後花園。

馬公第一漁港休閒專用區，招商範圍為馬公第一漁港舊製冰廠場域，面積計3433㎡，使用分區為港埠用地，建蔽率及容積率分別為70％、200％，50年特許期間（興建期4年、營運期46年），亞果集團須投資至少新台幣3億元，並任用50％設籍澎湖員工的就業機會。

未來將發展成為海洋教育及遊艇休憩中心，預計將提供生鮮賣場、餐廳、遊艇會所、海洋休閒教育中心、遊艇展售中心、小型餐酒館及旅宿，並規劃多元遊艇推廣活動，培育澎湖縣航海及觀光休閒相關學系學校提供建教合作及實習機會，推廣海洋教育。

28日上午在縣府第一會議室，澎湖縣長陳光復與亞澎海洋開發股份有限公司董事長黃裕庭共同簽約，議長陳毓仁、亞果集團董事長侯佑霖等一旁共同見證。陳光復期許經由民間參與帶動馬公第一漁港港區及促進地方經濟發展。

陳光復表示，亞果集團是全台遊艇界的龍頭，七年前，亞果與縣府簽約，在第一漁港興建遊艇碼頭，現在，將與縣府合作辦理第一漁港休閒專用區。這個專用區將成為馬公港的門面，串連原有的遊艇碼頭、太陽城饗樂生活館、昇恆昌、雅霖飯店、福朋喜來登、國際廣場，到百世多麗，成為澎湖港灣2.0。

陳毓仁則指出，未來的觀光突破需要往海上發展，不管是海上遊憩活動還是海洋資源保育，希望亞果集團在澎湖成為領頭羊，帶領第一漁港開發，把澎湖開發成真正的海島國家。