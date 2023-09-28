華為黑科技手錶飆上10萬 專家曝1原因：不算貴

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【中時新聞網 吳美觀】華為25日秋季新品發表會推出一款18K金打造高階智慧手錶，售價高達21,999元人民幣（約台幣9.7萬元），打破華為智慧錶天花板價，更比蘋果最新Apple Watch Ultra 2貴了3倍以上。陸媒引述分析師看法稱，「對有錢人來說，兩萬元的手錶也不算貴，但這可以顯示他們的『愛國情懷』。」

第一財經報導，智慧手錶的激烈競爭正越來越延燒至高階市場。一方面，從企業的角度，高階智慧手錶能為企業帶來更高的利潤率；另一方面，從消費者的角度，智慧手錶正成為一種身分的象徵。

Canalys智慧穿戴分析師劉健森表示，「對有錢人來說，兩萬元的手錶也不算貴，但這可以顯示他們的愛國情懷。」他認為，畢竟能夠代表中國高科技產品的品牌中，華為具有最高的認可度。

不過在大陸的高階智慧手錶版圖，華為仍不敵蘋果。據研究機構Canalys的數據，2023年第二季，在中國500美元以上的高階智慧手錶市場，蘋果仍然具有主導地位，超過60%市占率份，相較之下，華為市占約為30%，但華為成長非常迅速，去年同期市佔率僅2.3%。

劉健森直言，華為在智慧穿戴領域很努力地體現健康和運動方面的功能。他們的技術積累，特別是透過樹立注重「科學」的品牌形象，讓消費者體會到在數據追蹤上的準確性和有效性。

華為首款黃金智慧手錶，全稱為「HUAWEI WATCH Ultimate Design 非凡大師」，由藝人劉德華代言，受到市場關注。

這款手錶在錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用18K材質，錶帶則使用鈦金屬打造。手錶搭載一塊1.5吋LTPO OLED 柔性屏幕，採用藍寶石鏡面。該手錶還支援雙向北斗衛星消息功能，突破地面網絡限制，沒信號也能求救。

華為智慧手錶還支援100多種運動模式，涵蓋25種專業運動模式，包括跑步、步行、登山、騎行、游泳等，其中「高爾夫球場運動模式」可在練習場練習過程中記錄桿頭速度、球速、擊球效率、揮桿節奏等。