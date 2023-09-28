基北北桃眷村文化節10月接力開跑 「歌未央」唱響眷村時代的城市記憶

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臺北市為保存眷村文化，今（28）日由基北北桃四市共同舉辦「眷眷不忘」眷村文化節聯合活動，由四市代表於基隆沙灣歷史文化園區共同行銷眷村文化節活動。

基北北桃將陸續於10月推出精彩眷村文化活動，不同的特色邀請民眾前來探訪。台北市眷村文化節「歌未央」將於10月7日至29日盛大登場，以音樂為主軸，10月每個周末將用音符串起一連串精彩講座、講唱會、音樂市集及星空電影院等各項活動，帶您穿梭眷村與城市之間的共同記憶。

臺北市秘書長李泰興出席開幕宣傳表示，四市在眷村文化議題上通力合作，互相支持是良好的互動。台北市目前保存四個眷村場域，其中北投中心新村、煥民新村、嘉禾新村已陸續修復完成，預計以分區開放方式，使民眾每次參訪都有不同體驗。未來期待將眷村文化納入更多意義，並與當代生活連結，且透過舉辦眷村文化節，串聯基北北桃眷村合作，展現出台北市眷村的獨特氛圍與歷史意義。

留住文化之善美莫過樂曲，此次眷村文化節重頭戲「歌未央音樂會」將於10月14日、15日下午假榮星花園公園音樂舞台隆重舉辦，以當代觀點重新詮釋過去眷村中多樣化的音樂場景與精神，現場邀請國立臺灣戲曲學院京劇學系、彤溫岑二重唱、超級星光大道歌手張心傑、複象公場及來福樂團、金曲歌手楊肅浩、廖文強等，將透過重新編曲方式呈現出過往聆聽收音機京劇的記憶，家庭舞會的熱門音樂、唱自己的歌「民歌運動」等時代記憶。

音樂會周邊也舉辦「歌未央市集」，包含創意手作、精緻點心、經典音樂、復古眷村服裝體驗等特色攤位展示，10月14日晚上將舉辦「星空電影院」，播放王童導演作品《香蕉天堂》，讓民眾回味眷村露天看電影的滋味。

為深化探索眷村中的音樂主題，10月每周末推出講座及講唱會，講座包含資深音樂人韓羅賢談眷村音樂記憶、陳煒智談曾流行一時的黃梅調、沒有新歌的唱片行店主小風則分享三廳電影的主題。講唱會則由民歌歌手王新蓮回憶校園民歌時代記憶、資深音樂人劉虞瑞及音樂人林正唱近代華語音樂的歷史，最後則邀請作家李律及金曲歌手楊肅浩以「島嶼上的鄉愁」為題談當代鄉愁。

另特邀聯名店家「沒有新歌的唱片行」、「聲色Sounds Good」和「現流冊店」在活動期間，店內設置歌未央專區，陳設與眷村相關專輯唱片和書籍；「福來許珈琲館」和「陸二村家」則是推出眷村限定套餐和特色主餐活動，歡迎民眾在眷村文化節期間前往體驗、享用眷味佳餚。

台北市為保存眷村文化故事，持續營運北投中心新村、蟾蜍山煥民新村、嘉禾新村、四四南村等四個眷村保存區域。北投中心新村全新特展「心窗：開啟康莊眷戶的記憶之窗」，邀請遷村後的眷戶們，手作將眷村回憶嵌入故事箱，並以舊門窗框打造展示空間；嘉禾新村於10月14日至15日推出「童拾記趣」市集，歡迎不同世代的大小朋友，用玩心認識眷村的歷史與記憶；蟾蜍山煥民新村推出「我山」常設展，集結近300位聚落好朋友們，紀錄「我山」每一種不同的姿態，另有走讀、工作坊、紀錄片放映等豐富活動

參觀眷村還可換好禮，為鼓勵民眾造訪臺北眷村，推出「逛眷村‧享音樂」活動，只要造訪臺北市保存眷村，完成指定任務則獲得歌單小卡，掃描QR CODE即可聆聽精選時代歌曲，從離散到鄉愁，從回家到奉獻，4種歌單帶來不同時代氛圍的故事。只要收集3張小卡，還可至眷村服務台兌換限量「歌未央」黑膠杯墊。

今年台北市文化局出版《眷村觀察學：日常生活進行式》，邀請讀者一起回到當代臺北的眷村場域，觀察空間中的日常行為與活動，探討過去建立在日常生活之上的「眷村文化」是否有重新詮釋的可能。並以精緻趣味的空間插圖，呈現台北眷村的多種樣貌。2023台北眷村文化節「歌未央」整個十月將用音樂、展覽、走讀、美食等豐富的內容，邀請民眾在這個秋天一起走進眷村，共創回憶。

民眾在基北北桃眷村文化節聯合活動期間，可至基隆市眷村文化節網站參加「線上集章活動」，完成2個章即可抽4市提供眷村精美禮物。基北北桃於9月至10月間陸續舉辦眷村文化節，邀請全國民眾了解基北北桃眷村的故事，見證眷村文化的保存成果。更多臺北市文化活動可查詢臺北市文化局臉書：https://www.facebook.com/taipeidesign

臺北眷村文化節粉專: https://www.facebook.com/militaryvillage.taipei

新北市眷村文化節粉專: https://www.facebook.com/militaryavillage

桃園市眷村文化節粉專：https://www.facebook.com/bamboofence/

基隆市文化局粉專：https://www.facebook.com/KLCCABTW