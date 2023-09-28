仁新6億現增資金到位 急性白血病、黃斑部病變新藥開發加速

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仁新（6696）28日公告，現增6億資金全數到位，將用於充實營運資金及轉投資子公司Belite （那斯達克股票代碼：BLTE），加速急性白血病、黃斑部病變新藥開發。

仁新表示，此次資金募集中，有4億元將用於充實母公司營運資金，及支應LBS-007急性白血病臨床一／二期試驗；另外，2億元則增加對Belite的投資，確保LBS-008用於治療晚期乾性黃斑部病變的臨床三期試驗如期推進。

LBS-007今年已獲得澳洲人類研究倫理審查委員會（CALHN HREC）、台灣TFDA准執行臨床一／二期試驗，7月也完成首位受試者收案，預計每位受試者將每21日連續靜脈輸注試驗藥物7日，直至疾病惡化進入觀察期。

仁新規劃在取得臨床試驗數據後，積極與國際藥廠洽談授權或合作，由於LBS-007已取得美國FDA 授予治療急性淋巴性白血病孤兒藥認證，將有助提升未來國際合作談判的籌碼。

此外，LBS-008繼青少年斯特格病變全球臨床三期試驗完成收案後，Belite今年陸續在全球主要國家遞交LBS-008晚期乾性黃斑部病變全球臨床三期試驗審查申請（IND），目前已獲美國、台灣、澳洲等國家核准執行，今年7月也完成首位受試者收案，預計全球收案約430位黃斑部地圖狀萎縮（Geographic Atrophy, GA）的晚期乾性黃斑部病變患者。

仁新指出，GA是一種慢性且漸進性的晚期老年性乾性黃斑部病變，隨時間推移最終導致失明，目前尚無任何口服藥物或非侵入性治療方法獲准上市。有鑑於GA與斯特格病變的病理生理學特徵相似，團隊正力拚LBS-008成為第一個治療晚期乾性黃斑部病變的口服新藥。

美國目前約有2,000萬人罹患黃斑部病變，其中9成屬於乾性黃斑部病變，全球則有超過1.96億黃斑部病變患者，估計造成每年高達2,550億美元的直接醫療費用，成為各國政府龐大的醫療負擔。

根據Market Watch的研究報告，全球乾性黃斑部病變市場規模，預估至2030年將達202.8億美元。隨著全球進入高齡化社會，加上3C產品使用頻率上升，黃斑部病變已有年輕化趨勢，預期市場規模將會持續成長擴大。