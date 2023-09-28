高股息4大天王外資全買了 連5買00929逾5萬張

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【旺得富理財網 王順泉】美國10年期公債殖利率突破4.6%關卡，續創16年新高，加上西德州原油大漲逾3%，通膨憂慮再起，不過，美國科技股出現止跌，那斯達克、費半收紅。台股今天反彈43.38點，收16,353.74點，成交量2,540億元，突破5日均量。交投熱門個股中，定穎投控大漲逾8%、文曄漲6.7%、廣達漲逾4%，緯創下跌1.46%。權王台積電則小漲1元。

今天外資賣超77.29億元，投信買超32.81億元，自營商賣超18.11億元，合計3大法人賣超62.60億元。

近期暴紅的高股息ETF 00929，外資今天持續敲進1.18萬張，累計連5買共5萬3,628張。此外，加碼同族群的0056元大高股息2,289張、00878國泰永續高股息1,215張、00919群益台灣精選高息1,212張。

今天成交量第一名是緯創，外資賣超8,996張，AI股還減碼廣達7,729張、技嘉6,420張、英業達4,758張。

量能擴增，近2周以來首度站上5日均量

法人表示，本周台股一度大跌，成交量縮但指數未破底，今天是中秋節連假前最後交易日，指數收小紅，值得注意的是量能出現擴增，近2周以來首度站上5日均量，顯示利空與節前賣壓告一段落。國發會公布景氣燈號連10藍，雖然顯示景氣仍弱，但另一方面也代表低迷已接近尾聲。近期股市利空連連，對長線投資人來說，反而是趁景氣谷底布局的好時機。

外資今天買超上市個股前10名為：大亞(1609)25,821張、復華台灣科技優息(00929)11,855張、聯電(2303)8,989張、中信金(2891)7,970張、合機(1618)7,243張、華通(2313)5,550張、新光金(2888)5,051張、宏泰(1612)4,160張、中工(2515)4,049張、文曄(3036)3,639張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)17,365張、中鋼(2002)12,382張、華邦電(2344)11,429張、華航(2610)11,330張、南亞科(2408)10,515張、緯創(3231)8,996張、長榮航(2618)8,569張、廣達(2382)7,729張、寶成(9904)7,344張、矽統(2363)6,477張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。