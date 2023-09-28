陸駐美大使謝鋒：中美關係發生巨大變化但「三個沒變」

「中國駐美國大使館」微信公眾號28日消息，中國駐美國使館美東時間27日晚，舉辦疫後首次線下中國國慶74周年招待會。大使謝鋒致詞表示，抵美工作4個月來，與美各界新老朋友廣泛接觸交流，一方面明確感受到中美關係發生的巨大變化，另一方面，又真切體會到，中美關係有著：相互依存的現實、人民交流合作的熱情、國際社會對中美關係總體穩定的期待等「三個沒有變」。 謝鋒說，中美相互依存的現實並沒有改變，兩國擁有廣泛共同利益，肩負重大共同責任，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮；兩國人民交流合作的熱情更沒有改變，很高興看到越來越多美有識之士主動走出來，為推動中美友好合作鼓與呼、思與行，讓中美關係穩下來、好起來的呼聲越來越強烈；國際社會對中美關係總體穩定的期待也沒有改變，作為世界前兩大經濟體和核大國，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，「新冷戰」是全人類的悲劇。 謝鋒表示，在兩國領導人引領下，在雙方共同努力下，中美關係近期出現了一些止跌企穩的積極跡象，兩國加強對話合作取得了一些積極進展，最重要的就是雙方同意重返峇里島議程，落實習近平主席和拜登總統達成的重要共識。中美進行了一系列高層交往，後續磋商正在逐步展開；中美成立了經濟工作組、金融工作組，兩國商務部也建立了包括工商界在內的溝通管道和出口管制資訊交流機制；中美直航航班將增至每周48班；中國恢復赴美團隊遊；兩國省州、議會交流蓄勢待發；中國江南珍寶展在克利夫蘭藝術博物館展出，費城交響樂團舉辦訪中50周年紀念演出，中國舞劇《花木蘭》正在美巡演。這些進展和成果來之不易，應該倍加珍惜。 謝鋒說，毋庸諱言，中美關係仍然面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要找到中美新時期正確相處之道。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，為此指明了正確方向。相互尊重是中美交往互動的前提，中國不干涉美國內政、不賭美國輸，美國也應尊重中國的主權和領土完整，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和追求幸福生活的發展權利。和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應該停止制裁中國企業和個人。合作共贏是雙方應當爭取的目標。從我做起、從現在做起、從一件件造福兩國百姓的實事做起，為中美關係重回正軌添磚加瓦。希望美方與中方相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，用誠意加強對話、拓展合作，爭取中美關係穩下來、好起來。 謝鋒指出，合作共贏是中美雙方應當爭取的目標，要從我做起、從現在做起、從一件件造福兩國百姓的實事做起，為中美關係重回正軌添磚加瓦。比如中美直航航班什麼時候能再翻一番？美方什麼時候相向而行，解決中國公民赴美「簽證難」「入境難」問題？「相互教育和文化交流法」助力中美議會交流，為什麼不盡快啟動？《中美科技合作協定》互利共贏，為什麼不一步到位、盡快續簽？