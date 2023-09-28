美國眾議院通過提案 揚言讓防長降薪至1美元

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美國眾議院日前通過一項提案，將美國防部長奧斯汀的薪水降至1美元。這份提案由美共和黨籍議員葛林（Marjorie Taylor Greene）提出，獲得眾議院通過，被寫入軍事預算草案中。

據美軍半官方軍事報《星條旗》（Stars and Stripes）報導，葛林是一名極右翼保守派，今年早些時候因侮辱一名成員而被眾議院自由核心小組開除，該小組由其他極右翼共和黨人組成，葛林還是美前總統忠實的盟友。

葛林在有關五角大廈2024年預算的持續辯論中，提出針對防長奧斯汀的修正案。該修正案以口頭投票獲得通過，民主黨人沒有阻止修正案通過的後續唱名投票。

葛林表示，「奧斯汀部長無法勝任職務，事實上，他在摧毀我們的武裝力量。」 她指控稱，奧斯汀帶來了徵兵困難、阿富汗撤軍「災難」，批評奧斯汀的徵兵人數處於危機水平，還繼續為烏克蘭戰爭提供援助，「這無疑將導致我們走向第三次世界大戰」。

她還批評奧斯汀以拒絕接種新冠疫苗名義，解雇8000多名軍人。她認為，「奧斯汀部長絕對應該被解僱，1美元（的薪水）都算太多了。」

親民主黨的美媒評論稱，共和黨此舉是想要將涉及美國五角大廈支出、其他融資措施的一系列法案轉變為攻擊總統拜登、拜登政府議程、拜登政府高官的武器。

不過，奧斯汀不太可能真的被降薪至1美元。有關法案肯定會在民主黨佔優勢的參議院夭折。據稱，奧斯汀擔任美國防長，年薪超過22萬美元。