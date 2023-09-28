感念師恩！公館國中校友慨捐母校30萬元獎學金

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苗栗縣公館國中校友蔡富章感念母校師長栽培他及他的孩子，9月28日教師節特地偕同其子女至母校捐贈30萬元獎學金，校長方麗萍、會長林艾璇代表學校感謝校友，並為彰顯師恩價值，以其名成立「蔡富章獎學金」，希冀能善用這筆獎學金，鼓勵更多學子積極向上。

校友蔡富章說，他是從公館國中前身的新民中學第3屆畢業，在他的印象中，每位老師都很認真教學，都很照顧學生，他很感謝每1位老師。對校友們來說，初中是很難忘的回憶，他們都很感念師恩，也會一起探視老師，像今天就會特地一起幫陳孝祿老師慶生。

蔡富章說，他自己和兒子都是館中畢業，兒子也順利考上建國高中、台灣大學，他很感謝館中老師們熱心教育，把孩子教得很好，所以也擔任了6年家長會長和校友會長，希望能給學校最大的支持。今天是教師節，為了感念師恩、回饋母校，他捐贈30萬元獎學金給學弟妹，希望鼓勵學弟妹們用功讀書，也要好好聽老師的話，未來成為一個對社會有用的人。

校長方麗萍表示，校友蔡富章目前已經80多歲了，之前擔任校友會會長就一直熱心公益，協助學校校務發展，而這次有感於老師的栽培慨捐30萬元，希望能讓更多鄉下的孩子得到妥善的照顧，校方非常感動，剛好又選在教師節這一天，蔡富章的這份心意大大鼓舞師長，鼓舞老師是最好的投資，因為好老師決定孩子的一生，也希望學校學生能向老學長好好學習，「尊師重道」是亙古不變的珍貴價值。

公館國中表示，「蔡富章獎學金」未來除了鼓勵成績優秀的同學之外，也會將對象擴及在全國、全縣各項成績優異之同學，讓公館國中的學子們能有屬於自己的舞台發光發熱。