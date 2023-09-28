《國際產業》黃金周更多陸人選擇不出國 竟是這原因

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸中秋加上十一長假，是今年最長的假期，但決定留在國內過節的人數卻創歷史新高。對國內旅遊業而言或許是一個好消息，但對疫後重新開放的國外觀光業者來說，可能會感到大失所望了。

若按照往例，這種超過1星期的長假，中國大陸會有大量小康家庭飛去外國遊玩。同時，也會有至少好幾百萬陸人，從工作崗位返回家鄉省親。但大陸的經濟在疫情後卻遲遲未見長足復甦，今年幾個假期的消費力也頗令外界失望，就業市場疲弱，以及收入不高，是害支出無法大增的主因之一。

有位大陸民眾表示，花這麼多的錢去度假不太明智，本來這個黃金周假期想去日本，但看到機票太貴，於是打消出國念頭，改為國內旅遊。不過很失望，因為自己已經有3年沒出過國了。

隸屬文化和旅遊部（Ministry of Culture and Tourism）的中國旅遊研究院（CTA）預估，在這次史上最受歡迎的黃金周期間，民眾每天的出遊人數將超過1億。

中國民航資訊網路公司航旅縱橫表示，火車上將會是非常擁擠的交通工具，每日平均航班數目或將比疫前2019年要多20%。今年初的春節，是大陸解除抗疫規定後的第一個長假，但受到病毒影響，旅遊受到限制。

中國最大的線上旅遊網站攜程統計，雖然大陸國內旅遊業復甦，但出國觀光市場僅恢復至疫情60%左右。成本考量是一個主要因素，因為團費平均價格要比疫前高出30%，有部分原因是航空公司尚未恢復完全增加航班所致。

8月時，中國大陸上取消對日本、韓國與美國等，一些主要旅遊市場的跟團限制，但西班牙旅遊調研顧問公司ForwardKeys預測，第4季出國旅行可能比疫前要大減48%，理由是簽證還有其它方面的問題。

訂票平台業者認為，若陸客要出國會選擇花錢較少的亞洲各個景點，像是日前宣布，大陸旅客可以免簽的泰國就是其中之一。春遊旅行社表示，如果一家人一齊去泰國，可以省下1000多人民幣的簽證費用，這樣還不賴。

新冠疫前的2019年，中國大陸遊客在海外消費2,550億美元，超過其它任何國家的觀光客，其中，跟團的陸客占60%左右。但礙於荷包，想要再次看到大陸民眾在國外大手筆花錢的榮景，可能還要再等一段時間。