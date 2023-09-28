科技廊道首席「泰揚科技園區」即將落成 南桃門戶強勢招商

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時代巨輪持續推動，以科技力鏈結國際佈局之選址模式已成為置產顯學，桃園市獨有的航運國道樞紐優勢，擁有絕佳的戰略地位，然而近年科技產業持續南向，觀察「投資台灣三大方案」自2019年實施以來，截至今年9月份達2.1兆元，桃園作為國內主要產業聚落，工業地產自用需求持續走揚，其中楊梅不僅是近年工業地產交易規模成長常勝軍，持續獲投資人青睞，加上幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區，串聯市府規劃中的虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，亦位處通往竹科的交通節點，一舉躍升桃竹黃金產業廊道門戶地位。

從近年最有話語權的晶圓代工龍頭台積電擴廠軌跡，南桃園關鍵可見一斑，不僅由竹科基地北上選擇龍潭科學園區擴廠，外傳更收購高通封測坐鎮龍潭工業區，廣大的群聚力也吸引了Apple台灣、合晶科技、超能高新材料擴大發展，另IC大廠欣興電子亦加碼在楊梅購置第3塊產業用地，加上微污染防治製造商、iPhone代工大廠等選擇楊梅設廠，統一集團斥資10.3億購地作為倉儲物流園區，國泰集團則規畫在楊梅打造智慧物流園區，新光合纖轉投資綠能產業、中華汽車旗下綠捷GREENTRANS則在楊梅廠內建立機器人研發、製造及測試基地，電動車供應鏈逐步完成，高科技新矽谷悄然成形。

以產業佈局脈絡而言，位居中心點的楊梅中山北路商圈至各大產業園區均在5~10分鐘路程內，10分鐘輕鬆往來龍潭、中壢，對比楊梅車站生活圈，四周嶄新住宅大樓林立，地塊整齊方正，道路寬敞筆直，近期陸續有UNIQLO、壽司郎、星巴克開幕，加上麥當勞、大創、寶雅等跨國零售餐飲店進駐，國際往來門戶、嶄新朗闊市容，吸引不少大型企業目光，工業地產蘊藏強勁的增值潛力。

看準中山北路大氣街廓，將成為企業含金量最高的名片，深耕桃園廠辦市場多年的華威建設、華邑建築團隊合力於中山北路一段199巷內，推出指標大案「泰揚科技園區」，四周新大樓與立體化廠辦林立，自成小型科技聚落，該案臨路推縮15米，台積電供應鏈、生醫科技、電商一一進駐，有別於制式化的崗石建築，立面採美式悠活風格，企業、建築與環境達到最佳平衡點，採取大面寬大跨距8.5~17米，以72~74坪為單位的低門檻入主條件，親民總價帶2,150~2,250萬元，讓企業主輕鬆滿足公司登記、營業登記、廠登需求。